Duitse Rode Kruis-verpleegkundige ontvoerd in Somalië

Gewapende mannen waren 's avonds een complex van het Internationale Rode Kruis binnengevallen in de hoofdstad Mogadishu. De verpleegkundige werd ontvoerd ook al waren er bewakers aan het werk. Die beveiligers zijn inmiddels gearresteerd. De hulporganisatie maakt zich ernstig zorgen over het lot van de Duitse. ,,Ze is een verpleegkundige die zich elke dag inzette om levens te redden en de gezondheid van de kwetsbaarste mensen in Somalië te verbeteren", aldus een verklaring. Met de hulp van de autoriteiten hoopt de organisatie haar vrij te krijgen.

Lees verder na de advertentie

Ontwikkelingswerkers zijn vaker doelwit in Somalië. Een dag eerder werd een Somalische medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie doodgeschoten op een markt in Mogadishu. Eind maart werd een bom geplaatst bij een Rode Kruis-kantoor in de stad. Toen viel er een dode en raakte een medewerker gewond. Die aanslag werd opgeëist door de terreurgroep al-Shabab, die banden heeft met Al Qaida.

Volgens persbureau AP is Somalië één van de gevaarlijkste werkterreinen voor hulporganisaties. In 2016 en 2017 werden zeker dertig hulpverleners gedood. Vorig jaar werden tientallen medewerkers ontvoerd. Ontwikkelingsorganisaties hebben hun werkzaamheden in het land opgevoerd tijdens ernstige droogte.