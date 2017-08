Duitse politici mogen toch naar Turkse legerbasis

SPD-politicus Martin Schulz liet weten blij te zijn met de overeenkomst tussen Turkije en Duitsland. “Dit lost niet alle conflicten en problemen op die we met Turkije hebben, maar het is zeker een stap in de goede richting.”

Lees verder na de advertentie

Eerder dit jaar kregen leden van het Duitse parlement geen toestemming om uitgezonden troepen in het Turkse Incirlik te bezoeken. De Duitse militairen in Incirlik voerden de afgelopen jaren veel verkenningsvluchten uit boven Irak en Syrië, als onderdeel van de internationale coalitie die strijdt tegen Islamitische Staat. Vanwege de verslechterde relatie met Turkije besloot Duitsland de troepen weg te halen uit Incirlik. Op dit moment worden de 260 manschappen en meerdere voertuigen verplaatst naar Jordanië.

Vanwege de verslechterde relatie met Turkije besloot Duitsland haar troepen weg te halen uit Incirlik

Gespannen verhoudingen Turkije wilde aanvankelijk geen toestemming geven voor de bezoeken vanwege ‘binnenlandse redenen’. Turkije is boos op Duitsland, omdat het land asiel verleende aan meer dan 400 Turkse burgers met diplomatieke paspoorten. Die vroegen asiel aan in Duitsland, nadat zij ervan werden beschuldigd aanhangers van de Gülen-beweging te zijn. De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan houdt de geestelijke Fethullah Gülen en zijn aanhangers verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Ook vindt Turkije dat Duitsland te weinig maatregelen treft tegen de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. De Duitse autoriteiten zijn verontwaardigd over het feit dat Turkije mensen met een Duits paspoort vasthoudt. Het gaat om een mensenrechtenactivist en een journalist, die ervan worden beschuldigd terroristische activiteiten te ondersteunen. Ook zijn de verhoudingen tussen Duitsland en Turkije gespannen door het Turkse referendum over grondwetswijzigingen dat in april van dit jaar plaatsvond. President Erdogan trok hierbij veel macht naar zich toe. "Dit lost niet alle conflicten en problemen op die we met Turkije hebben, maar het is zeker een stap in de goede richting" SPD-politicus Martin Schulz

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.