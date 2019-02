Duitse plagiaatjagers nemen opnieuw een politiek talent op de korrel

Een commissie van de Freie Universität (FU) in Berlijn, waar ze promoveerde, onderzoekt de beschuldigingen. Begin februari ontnam de FU Bundestags-lid Frank Steffel (CDU) zijn doctorsgraad wegens plagiaat.

De nog tamelijk jonge Giffey geldt als een groot talent. Iemand die dingen aanpakt, recht voor zijn raap is, de taal van gewone mensen spreekt. Voor haar ministerschap was zij burgemeester van de Berlijnse migrantenwijk Neukölln, een sociaal 'brandpunt', zoals het in Duitsland heet. In die rol verwierf ze landelijke bekendheid. 'De weg van Europa naar de burger' heet haar proefschrift, over de afstand tussen de Europese commissie en burgers - de laatsten zocht ze op in Neukölln.

Nu staat alles op wankele benen: haar academische verleden, haar politieke toekomst. De beschuldigingen van plagiaat komen van platform 'Vroniplag Wiki'. Deze zelfbenoemde 'plagiaatjagers' namen sinds hun oprichting in 2011 ettelijke landelijke politici op de korrel. In 2015 overkwam het minister van defensie Ursula von der Leyen (CDU). Hoewel haar universiteit, die van Hannover, inderdaad plagiaat vaststelde, mocht ze haar titel behouden en overleefde ze de affaire.

Dat gold niet voor Annette Schavan (CDU). Zij was in 2013 minister van onderwijs toen VroniPlag bekendmaakte dat er op 94 pagina's van haar proefschrift tekstfragmenten zonder behoorlijke bronvermelding voorkwamen. Schavan ontkende en vroeg de universiteit van Düsseldorf de beschuldigingen te onderzoeken. De universiteit deed dat en stelde vast dat ze had geplagieerd. Schavan verloor haar titel en stapte op als minister.

Het beruchtst is de affaire rond CSU-politicus Karl-Theodor Zu Guttenberg. Daarmee begon feitelijk de jacht op plagiërende politici, want Vroniplag is een direct uitgroeisel van het tijdelijke 'GuttenPlag Wiki' uit 2011, dat zich louter bezighield met het opsporen van fraude bij Zu Guttenberg, destijds minister van defensie. Zijn universiteit ontnam hem zijn titel, Zu Guttenberg stapte uit de politiek. Hij gold als een rijzende ster, een glansrijke carrière was kapot. Het is te hopen voor de al even veelbelovende Giffey dat haar niet eenzelfde lot beschoren is. Het onderzoek loopt nog.