De 28-jarige luitenant werd eind januari ook al tijdelijk vastgehouden in Oostenrijk, omdat hij een pistool zou hebben verstopt in een toilet op het vliegveld van Wenen. Het openbaar ministerie vermoedt dat hij van plan was om met dit wapen een gewelddadige aanslag te plegen in Wenen.

Toen een onderzoek begon, werd ontdekt dat de militair zich in januari ook onder een valse identiteit had geregistreerd als Syrische vluchteling. De man spreekt geen Arabisch en heeft geen migrantenachtergrond. “Ik kan niet zeggen waarom dat niet is opgemerkt”, zei een woordvoerder van het openbaar ministerie.

De militair verhuisde naar de deelstaat Beieren, vroeg asiel aan en kreeg een plek in een vluchtelingenopvang, waar hij af en toe verbleef. Ook ontving hij vanaf januari een uitkering.

Dit is nogal een apart verhaal Woordvoerder openbaar ministerie

Hekel aan buitenlanders De politie arresteerde ook een handlanger, een 24-jarige student die in het bezit was van explosieven. “Uit verschillende spraakberichten weten we dat beide verdachten xenofobische overtuigingen hebben”, zei de woordvoerder. Het openbaar ministerie denkt dat de militair misschien van plan was een aanval voor te bereiden, zodat buitenlanders de schuld zouden krijgen, maar heeft nog geen bewijs voor die theorie. “Dit is nogal een apart verhaal”, zei de woordvoerder. “We moeten het onderzoek afwachten om meer te weten over zijn motivatie.”

