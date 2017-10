Duitse Krimi 'Babylon Berlin' moet 'Tatort' doen vergeten

Het is de duurste en meest ambitieuze Duitse tv-serie ooit. Er werd drie jaar aan gewerkt, de fine fleur van de Duitse acteerwereld draafde op, de kosten liepen op tot 40 miljoen euro. Babylon Berlin, schrijft de Süddeutsche Zeitung, moet als "ultiem bewijs dienen dat in Duitsland kwaliteitsseries van internationaal formaat kunnen ontstaan. Series die de Amerikanen leuk vinden."

Lees verder na de advertentie

En dat bewijs is nodig ook, valt soms te horen in de Duitse pers. We leven in het gouden tijdperk van de televisieserie, zo klinkt het, maar de Duitse productiehuizen liggen te slapen. In Amerika verschijnt het ene na het andere meesterwerk, Scandinavische thrillers trekken wereldwijd miljoenen. Wat stelt Duitsland daar nu helemaal tegenover? 'Tatort'?

Nu is er dan eindelijk een serie om Duitsland op de kaart te zetten. Babylon Berlin is al aan 60 landen verkocht. Vrijdag was de première voor het grote publiek op betaalzender Sky. Het is een coproductie van Sky en publieke omroep ARD, die de serie pas eind volgend jaar uitzendt. Tom Tykwer regisseerde. Hij baseerde zich op de jaren-twintigkrimi 'Der nasse Fisch' van Volker Kutscher.