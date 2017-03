Duitse kindermoordenaar (19) handelde uit frustratie

Hij werd afgewezen bij de brandweer, dreigde zijn internetaansluiting te verliezen en pogingen om zelfmoord te plegen mislukten, zo bleek uit een uitgebreide verklaring die de verdachte bij de politie heeft afgelegd.

H. lokte de negenjarige Jaden maandag naar zijn huis en bracht de jongen in de kelder volgens de politie met 52 messteken om het leven. H. pochte over zijn misdaad op het verborgen 'darkweb' op internet. Na de moord kwam een klopjacht op de dader op gang.

H. vluchtte na de moord naar de kennis, een inwoner van Herne die hij nog kende van een opleiding en waar hij contact mee had gehouden. Die riep hem ter verantwoording toen hij ontdekte dat zijn logé werd gezocht voor de kindermoord. Omdat hij dreigde naar de politie te stappen, stak H. hem dinsdag met 68 messteken dood.

Zelfmoordpogingen

Hij verbleef vervolgens nog twee dagen met het lijk in huis. Hij ging donderdag naar een cafetaria in Herne waar hij vroeg of ze de politie wilde bellen omdat hij werd gezocht. Het lichaam van de kennis werd na de arrestatie, op aanwijzingen van H. gevonden in zijn afgebrande huis. Hoe H. de woning na de moord in brand heeft gestoken is niet duidelijk.

Volgens de politie had H., die verslaafd was aan gokken en computerspelletjes, maandag diverse keren geprobeerd zelfmoord te plegen. Toen dat niet lukte, besloot hij een moord te plegen en belde hij 's avonds aan bij het ouderlijk huis van Jaden.

Volgens de politie gedraagt hij zich tijdens de verhoren ‘ijskoud’ en dicteert hij zijn verklaring aan de onderzoekers. De politie sluit op dit moment uit dat H. nog meer mensen heeft omgebracht.