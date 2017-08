Duitse Kartoffelbrei (met ui en croutons)

Alexandra Adams woont al zeven jaar in het zuiden, met prachtig uitzicht over de Bodensee, en mag zich graag verbazen over wat er allemaal te koop is. “Neem nou Pasta Carbonara uit een zakje of potje,” schrijft ze, “hoe kan het dat mensen dat kopen? We hebben laatst een smaaktest gedaan met vrienden die het nog nooit gegeten hadden, één versie uit zo’n potje en de andere zelf gemaakt ‘zoals het hoort’. De uitslag was duidelijk: die met het potje kon ik weggooien.”

Zelf is ze niet zo van de pakjes en zakjes, maar laatst nam ze uit Nederland toch weer eens twee pakjes mee. Alexandra: “Mijn man keek me aan en zei letterlijk dat dit toch wel echt het vieste was wat ik ooit had gekookt, haha.” Een opvallend verschil met Nederland is volgens haar de nadruk in Duitse supermarkten op echte seizoensgroenten en de afwezigheid van voorgesneden spul. Ze stuurde me een vrolijke doos vol Duitse pakjes, waar je, zo schrijft ze er verbouwereerd bij, zo’n beetje álle ingrediënten nog zelf moet toevoegen. Zoals ‘Schinken-Hack Rollchen’, ‘Rouladen in herzhaft-bratiger Sauce’ en een ‘Wikingertopf mit Hackbälchen’, inclusief stoere Viking op de verpakking.

Maar Zweedse balletjes hebben we vorige week al gehad. De keuze viel op een plastic potje met de onsmakelijke naam ‘Kartoffelbrei’, al blijkt dat geheel onschuldig gewoon ‘aardappelpuree’ te betekenen. Het lijkt op zo’n instant noedelsoep, maar dan dus met aardappel, alleen kokend water toevoegen. Volgens de pakjesfabrikant is het een lekkere warme pauzesnack, tevens geschikt voor kampeertochtjes of tijdens een tv-avondje. Maar volgens mij kun je er ook prima een schuurtje mee metselen.

Zelf maken?

Nodig voor 4 personen: • 800 g kruimige aardappelen

• 3 grote uien

• 2 oudbakken boterhammen

• 100 ml melk

• 50 g boter

• 2 eetl balsamicoazijn

• 3 takjes tijm

• 1 eetl Dijonmosterd

• Olijfolie

• Zout & peper uit de molen

• Garnering: bieslook

Recept: Croutons: Snij het brood (zonder korstjes) in kleine dobbelsteentjes. Verhit een flinke scheut olie in een hapjespan. Bak het brood al omscheppend bruin en knapperig. Laat uitlekken op keukenpapier. Uien: Snij de uien in ragfijne halve ringen. Verhit een scheutje olie in een pan, fruit de ui zachtjes 5 minuten met de losgeriste tijmblaadjes. Doe de balsamico erbij en laat onder een deksel op een heel laag pitje 25-30 minuten sudderen tot de ui helemaal zacht is. Voeg een drupje water toe als het te hard gaat. Aardappelpuree: Schil de aardappelen, snij in even grote stukken en kook gaar in water met zout. Verwarm alvast de melk en laat de boter en mosterd erin smelten. Giet de aardappelen af, haal door de pureeknijper (ultraluchtig) of stamp fijn met een pureestamper (iets grover). Roer stevig met een pollepel de warme botermelk erdoor tot luchtige puree. Extra boter of melk mag altijd. Breng op smaak met peper en zout. Serveren: Meng de helft van de uien door de puree, schep in kommen. Strooi de rest van de ui erover, plus de croutons. Garneer met gehakte bieslook.

• Tips: Ook lekker is om eerst twee gekneusde knoflooktenen een kwartiertje zachtjes te laten trekken in olie. Gooi ze daarna weg en bak de croutons in de nu geurige olie. De gestoofde uien zijn ook lekker op een broodje kaas of bij paté.

• Uit een duits potje : Maggi, 5 minuten Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln & Croutons Aardappelvlokken, 20,3% croutons (tarwebloem, palmvet, zout, gist), palmvet, maltodextrine, 6,1% gebakken uien (uien, zonnebloemolie), gejodeerd zout, melksuiker, bieslook, specerijen, zonnebloemolie, melkeiwit, melkvet, aroma’s, smaakversterker mononatriumglutamaat, emulgatoren, mono- en diglyceriden van vetzuren, zuurteregelaar citroenzuur. Zelf toevoegen: kokend water.

