Duitse Bondsdag veroordeelt Palestijnse boycotbeweging BDS als antisemitisch

BDS dat staat voor boycot, desinvesteringen en sancties, zet aan tot het niet kopen van Israëlische producten door er stickers op te plakken met de tekst ‘Niet kopen’. De Duitse parlementariërs zagen een analogie met slogans uit de tijd van Hitler: ‘Koop niet van Joden’. Ook roept de BDS op om Israëlische artiesten internationaal te boycotten.

De motie van de regeringspartijen roept het Duitse kabinet op om evenementen van BDS niet te steunen en verbiedt financiering van alle projecten die oproepen tot een boycot van Israël. Israël heeft het besluit van de Bondsdag een belangrijke beslissing genoemd.

Druk

De BDS, die sinds 2005 actief is en zich spiegelt aan het succes van de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika, werd steeds succesvoller. In Nederland staakte een waterbedrijf de samenwerking met een Israëlische waterleverancier. En een groot Nederlands ingenieursbureau zag af van de bouw van een waterzuiveringsinstallatie voor rioolwater in Oost-Jeruzalem onder druk van de BDS en aanverwante organisaties.

De BDS voerde de druk op deelnemers aan het Songfestival in Israël op. De organisatie spande zich in om artiesten, muziekliefhebbers en omroepen te bewegen om het Europese liedjesfestival dit jaar links te laten liggen. Meedoen zou instemming betekenen met de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden, zo betoogde BDS steeds. Daar denkt de Duitse Bondsdag anders over.