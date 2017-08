Duitse autobouwers moeten de e-markt op

In de enorme Chinese groeimarkt van de elektrische auto maakt een klein dapper stadswagentje kans op de titel bestverkochte e-auto van 2017. De EC 180 heeft vier deuren en vijf zitplaatsen. Hij rijdt op een volle accu 180 kilometer, vandaar die naam. Maximumsnelheid: 100 kilometer per uur. Acculaadtijd: zeven uur. De producent, een dochteronderneming van Beijing Auto Industry Corporation (BAIC), biedt hem aan voor 49.800 yuan (6346 euro).

Lees verder na de advertentie

Met een paar duizend per maand rijden ze de showroom uit, en zo vormt BAIC een geduchte concurrent van het internationaal bekende BYD (Build Your Dream), dat afgelopen jaren China's topverkoper van e-auto's was. In de top twintig van verkochte autotypes van januari tot en met mei staat Tesla dertiende (Model X, 4114 stuks). Verder geen westers merk in dit overzicht van website Clean Technica.

De tijd dringt om dat veranderen, in 2018 moet de verkoop in China voor 8 procent uit elektrische auto's bestaan, een jaar later is dat 10 procent

China is de grootste markt voor schone auto's. Vorig jaar werden er een half miljoen elektrische en hybride auto's verkocht op in totaal 24 miljoen verkochte auto's. De groei bedroeg 53 procent vergeleken met 2015 volgens onderzoeksinstituut Center of Automotive Management. Binnenlandse merken strijken 94 procent van de verkoop op. Van het restant krijgt Tesla 5 procent, alle andere autobouwers verdelen de laatste kruimel. Autoland Duitsland is onzichtbaar op de elektrische markt in China.

De tijd dringt om dat veranderen, want China werkt aan een quotum voor e-auto's. Vanaf 2018 moeten fabrikanten ervoor zorgen dat hun verkoop in China voor 8 procent uit elektrische auto's bestaat. Een jaar later is dat 10 procent en in 2020 12 procent. Anders volgen er boetes.

Volkswagen heeft sinds 1984 in China 30 miljoen auto's verkocht. In 30 Chinese fabrieken werken 95.000 werknemers voor de Volkswagen Group China. Productie draaien kunnen ze wel. Maar de Chinese ambitie gaat ze toch te ver. Volkswagen vroeg China om uitstel. En bondskanselier Angela Merkel, die zich uitsprak tegen een quotum in eigen land, besprak de zaak in juni bij een diner met de Chinese premier Li Keqiang in Berlijn.

De uitkomst was dat China concessies zou doen. Een jaar uitstel of lagere quota, die details waren nog niet bekend. Succesvolle lobby, zal Merkel hebben gedacht na de gezamenlijke persconferentie. Maar in de nieuwe versie van de wet, gepubliceerd op de website van China's kabinet voor wetgeving, is van uitstel geen sprake. "Zo ziet het eruit: geen compromis, geen concessie", zei Dominik Declercq van de vereniging van Europese autoproducenten. Op papier stonden dezelfde strikte quota. China past zijn beleidsplannen niet zomaar aan, was zijn conclusie. Gespannen kijken de automakers uit naar de definitieve wet, die eind augustus wordt verwacht.

Mijlpaal China wil zoveel mogelijk elektrische auto's op de weg krijgen om de luchtvervuiling tegen te gaan. Al worden auto-accu's nog vooral opgeladen met energie uit vieze kolencentrales, de smog in de steden zal afnemen. Naast het quotum voor elektrische auto's worden de brandstofeisen geleidelijk strenger. Autobouwers moeten wel meegaan in die ontwikkeling. Trekken Chinezen zich vaak op aan hun buitenlandse partners, nu zijn het de Duitsers die belang hebben bij samenwerking. Tijdens dat bezoek van Li aan Duitsland tekende Volkswagen daarom een joint venture met het Chinese Anhui Jianghuai Automobile voor de ontwikkeling, productie en verkoop van e-voertuigen. Volgend jaar rijdt de eerste elektrische Chinese Volkswagen de fabriek uit. "De samenwerking is een mijlpaal in ons elektrisch offensief in China", zei Matthias Müller, CEO van de Volkswagen-groep. Hij belooft een hele serie elektrische auto's. BMW zit in de Chinese elektrische start-up Future Mobility, een samenwerking met Nissan om een Chinese fabriek voor e-auto's te bouwen. Vorige week maakten ze bekend 200 miljoen dollar te hebben opgehaald bij investeerders. Daimler en z'n Chinese partner BAIC sloten een overeenkomst om e-auto's te gaan produceren in de Mercedes-Benz-fabriek in Peking. Ook neemt Daimler een minderheidsaandeel in de dochteronderneming van BAIC die de populaire EC 180 bouwt. Straalt dat succes alvast een beetje op ze af.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.