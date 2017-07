Duits autokartel werkte gezamenlijk aan sjoemeldiesels

Jarenlang maakten Duitse autobedrijven in het geheim prijsafspraken, onthulde Der Spiegel zaterdag. Van remsysteem tot carrosserie: geen onderwerp bleef onbesproken.

Lees verder na de advertentie

De kiem voor het sjoe­mel­schan­daal met de dieselmotoren werd daarmee al ruim twintig jaar geleden gelegd

De kiem voor het sjoemelschandaal met de dieselmotoren werd daarmee al ruim twintig jaar geleden gelegd. Al in de jaren negentig kwamen vertegenwoordigers van Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler (Mercedes) bij elkaar tijdens geheime vergaderingen. Sindsdien hield deze Club van Vijf meerdere bijeenkomsten per jaar. Die vonden plaats in autosteden als Wolfsburg en tijdens vakbeurzen zoals die in Genève. Experts van de vijf automakers werden onderverdeeld in subgroepen, schrijft Der Spiegel.

Emissieregels De teams bespraken de elektra van hun auto's, het chassis, de koppeling en nog veel meer. Jaren later vormde de Club van Vijf de basis voor het sjoemelschandaal. De uitstoot van dieselmotoren werd grootschalig gemanipuleerd. In 2005 ging in Europa een nieuwe emissiestandaard voor dieselmotoren in. De uitstoot van stikstofoxiden moest verder omlaag. Om te voldoen aan de nieuwe norm gingen de automakers onder meer AdBlue gebruiken. Een middel dat in een hete uitlaat wordt gespoten en daar stikstofoxiden omzet in onder andere water. Maar de Club van Vijf vond de AdBlue-tank te duur en te groot. In 2010 besloten ze gezamenlijk kleine tanks te instaleren om de kosten te drukken. Voor Europese auto's werden tanks van 8 liter gebruikt. Auto's verkocht in Amerika kregen een tank van 16 liter mee.

Ruimtewinst De ruimte die ontstond werd benut voor dure extra's zoals luxe luidsprekers. Maar de emissienormen in Europa en Amerika werden almaar strenger. De tanks bleken veel te klein om voldoende AdBlue te kunnen injecteren. Interne communicatie tussen de Club van Vijf suggereert dat de afspraken leidden tot besparingen tot 80 euro per auto De Club van Vijf ontwikkelde daarom software om emissietests te foppen. Tijdens deze tests werd voldoende AdBlue geïnjecteerd om te voldoen aan de emissienorm. Eenmaal op de weg werd veel minder van het spul in de uitlaat gespoten. Zo was de kleine en veel goedkopere tank formeel groot genoeg. Interne communicatie tussen de Club van Vijf, in handen van Der Spiegel, suggereert dat de afspraken leidden tot besparingen tot 80 euro per auto. De list van de Club van Vijf werkte. Tot Amerikaanse autoriteiten het bedrog bij Volkswagen in 2015 ontdekten. Het bedrijf betaalde tot dusver al meer dan 20 miljard euro aan boetes. Sindsdien kwamen steeds meer Duitse autobouwers in opspraak.

Kwaad daglicht Nu blijkt dat de hele Duitse auto-industrie al jaren samen sjoemelt. Ondertussen staan dieselrijders in een kwaad daglicht. Steeds meer grote steden maken plannen om de vervuilende dieselauto stapsgewijs te verbieden. Ook toeleveranciers van auto-onderdelen zullen het nieuws met afschuw hebben gelezen. Immers, als de Club besloot gezamenlijk bij een leverancier te kopen, was er van concurrentie tussen toeleveranciers geen sprake meer. Der Spiegel kwam het bedrog op het spoor omdat Volkswagen vorige zomer ter biecht is gegaan bij de Duitse me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten Der Spiegel kwam het bedrog op het spoor omdat Volkswagen vorige zomer ter biecht is gegaan bij de Duitse mededingingsautoriteiten, uit angst ontdekt te worden. Ook Daimler gaf toe te behoren tot de Club van Vijf. Beide bedrijven hopen zo strafvermindering te krijgen. Het is de vraag wie als eerste klikte. Want die onderneming kan op de meeste coulance rekenen. BMW ontkende maandagavond dat het verboden prijsafspraken heeft gemaakt. Alle auto’s van BMW voldoen aan de internationale regels, schreef het bedrijf in een schriftelijke verklaring. "De resultaten van officiële onderzoeken op nationaal en internationaal niveau bevestigen dit", aldus BMW. De andere autobouwers hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De ondernemingsraad van Volkswagen reageerde al wel. Zij wil deze week opheldering van de raad van toezicht. Lees ook: Weg met de diesel, is het motto van steeds meer steden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.