Duits autokartel wacht ‘duizenden processen’

Het schandaal over de geheime afspraken tussen Duitse autofabrikanten, dat afgelopen vrijdag losbarstte, is een nieuwe deuk in een toch al gebutst vertrouwen. Woedende politici en verontwaardigde commentatoren eisten de afgelopen dagen actie tegen de machtige merken Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler (Mercedes). Consumentenorganisaties in Duitsland bereiden zich voor op rechtszaken waarin autobezitters hun teveel betaalde geld opeisen.

Lees verder na de advertentie

Hoe groot de schade is, dat is moeilijk vast te stellen, zeggen diverse claim­des­kun­di­gen

De voorzitter van de Duitse consumentenvereniging VZVB Klaus Müller verwacht tienduizenden processen waarin autokopers compensatie zullen eisen. In Nederland en veel andere landen kunnen consumenten collectief naar de rechter stappen. In Duitsland kan dat niet. Als het aan Müller ligt, gaat dat snel veranderen.

Het nieuwe schandaal in de Duitse auto-industrie barstte vrijdag los toen het Duitse weekblad Der Spiegel aankondigde dat Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler al sinds de jaren negentig bij elkaar kwamen voor verboden afspraken. Consumenten en leveranciers zouden daar de dupe van zijn.

Hoe groot de schade is, dat is moeilijk vast te stellen, zeggen diverse claimdeskundigen. Mocht de rechter instemmen met een schadevergoeding, dan lopen de kosten voor de automerken al snel in de miljarden. Ook dealers kunnen zich bij de groep gedupeerden voegen.

Het vooruitzicht van miljarden euro’s aan boetes en scha­de­ver­goe­din­gen leidt tot spanningen in de Duitse auto-industrie

Daar komt de mogelijke straf van Duitse en Europese autoriteiten nog eens bovenop. Ook die kan in de miljarden lopen, weten ze bij Daimler. De bouwer van Mercedessen was ook betrokken bij het vrachtwagenkartel met Iveco, Daf en Volvo/Renault. Zij kregen vorig jaar van de Europese Commissie een gezamenlijke boete van bijna 3 miljard euro.

Spanningen Er was één vrachtwagenproducent die buiten schot bleef: het Duitse MAN, onderdeel van het Volkswagen-concern. De automaker had de Europese Commissie gewezen op het kartel, waar het zelf aan meewerkte. Dat MAN geen straf kreeg, zal VW en Daimler enige hoop geven. Net als de vrachtwagenfabrikant stapten zij zelf naar de autoriteiten om te waarschuwen voor de geheime afspraken. Maar eventuele clementie van de autoriteiten beschermt VW en Daimler niet tegen claims. Dat vooruitzicht van miljarden euro’s aan boetes en schadevergoedingen leidt tot spanningen in de Duitse auto-industrie. Zo heeft de ondernemingsraad van Porsche hard uitgehaald naar Audi, net als Porsche onderdeel van het VW-concern. De voorzitter van de raad, Uwe Hück, zegt dat hij zich bedrogen voelt door Audi. Dan heeft Hück het niet over de vermeende kartelafspraken, maar over het dieselschandaal dat afstraalt op alle Duitse automerken. Hück zei dat hij ‘niet zal toestaan dat Porsche door het bedrog van Audi in gevaar komt’. BMW zal niet gelukkig zijn met Daimler en VW. Terwijl zij te biecht gingen bij de mededingingsautoriteiten, bleef BMW als enige automerk achter. Het Beierse autobedrijf ontkent dan ook dat het verboden afspraken heeft gemaakt. Er is wel gesproken, zegt BMW, maar daarbij zijn geen regels overtreden.

Klachten over sjoemelsoftware Volkswagenrijders die problemen hebben na de software-update van hun ‘sjoemeldiesels’ zouden niet voor reparaties moeten betalen. Dat vindt de Consumentenbond, die de Duitse automaker verzoekt dieselrijders actief te benaderen. De bond ontving meerdere klachten over aanpassing van de sjoemelsoftware. Sinds juni biedt Volkswagen een extra garantie op auto’s die al een software-update hebben gehad. Lees ook: De lijst met sjoemeldiesels wordt almaar langer Lees ook: Audi ontkent gebruik sjoemelsoftware: 'het was een mankement'

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.