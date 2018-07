Duikers bevrijden eerste voetballers uit de Thaise grot, reddingsoperatie morgen hervat

De vier zijn met een helikopter naar het ziekenhuis gevolgen voor een medische controle. Het reddingsteam hoopt binnen vier dagen ook de andere negen te evacueren uit de Tham Luang grot, die ligt in de buurt van Chiang Rai.

Deze vier jongens waren er volgens het reddingsteam het beste aan toe, de andere jongens zouden meer zijn verzwakt. Bovendien krijgen die het steeds zwaarder omdat het zuurstofgehalte daalt in het deel van de grot waar ze vastzitten. De redding wordt uitgevoerd door vijf Thaise duikers uit het leger, samen met dertien buitenlandse duikers

Iedere jongen – ze zijn 11 tot 16 jaar – wordt op weg naar de uitgang in het donkere, ondergelopen gangenstelsel bijgestaan door twee duikers. De route is extra moeilijk omdat sommige passages bochtig en nauw zijn (60 cm). Eén professionele duiker is bij de reddingsactie al om het leven gekomen.

Moesson Het voetbalteam zit met hun coach (25) al meer dan twee weken vast, nadat door zware regenval het waterpeil in het grottenstelsel plotseling was gestegen. Ze werden pas na tien dagen gevonden. Er vallen af en toe nieuwe zware moessonregens, waardoor het wegpompen van het water uit de onderaardse gangen maar beperkt effect heeft. De duikers maken haast met de reddingsoperatie uit angst dat het waterpeil nog verder stijgt of de zuurstof opraakt. De voorbereidingen voor een nieuwe reddingsoperatie duren minstens tien uur, omdat er voor voldoende zuurstof gezorgd moet worden langs de route. Volgens de leiding van de reddingsoperatie zijn in totaal negentig duikers bij de operatie betrokken, onder wie vijftig buitenlanders. De operatie is zondag waarschijnlijk sneller dan verwacht verlopen. Het Nederlandse pompenbedrijf Van Heck stuurt daarom toch geen extra mankracht en materieel naar Thailand om te helpen bij de operatie.

Alternatieven Alternatieve manieren om de jongens uit de grot te krijgen zijn er nauwelijks. Reddingswerkers hebben al meer dan honderd gaten geboord in de bergwand boven de grot waar de voetballers vast zitten in de hoop zo een alternatieve uitweg te creëren. Maar tot dusver zonder resultaat. De eerste beelden van de jongens toen ze net waren gevonden. © AP 'We hebben al meer dan honderd boringen uitgevoerd, maar we hebben hun positie nog steeds niet gelokaliseerd', aldus de gouverneur van Chiang Rai en het hoofd van de crisiscel Narongsak Osottanakorn. De jongens hebben ondertussen brieven geschreven die de reddingswerkers aan hun ouders hebben bezorgd. En de voetbaltrainer die hen in de grot heeft geleid, heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan de families van de voetballers. Ook de Thaise prins Dipangkorn Rasmijoti heeft van zich laten horen. Hij heeft een handgeschreven kaart naar de voetballers gestuurd, waarin hij tevens de reddingswerkers bedankt voor hun inspanningen om de slachtoffers te helpen. 'Jullie moeten erg bang zijn, maar jullie waren altijd in mijn gedachten', schreef de 13-jarige prins. 'Ik ben erg gelukkig dat jullie allemaal veilig zijn en in goede gezondheid verkeren.' De oplossing die het bedrijf heeft uitgedokterd, is een zogenoemde heveloplossing

