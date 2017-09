DSW verlaagt zorgpremie, maar daar is volgens directeur Chris Oomen niets politieks aan

Toch is er niets politieks aan deze beslissing, zegt DSW-directeur Chris Oomen. "Dit is gewoon de uitkomst van een rekenexercitie."

Hoe lukt het DSW om de premie voor 2018 te verlagen met zes euro per jaar?

Oomen: "De zorgkosten vielen in 2017 lager uit dan geraamd en we verwachten dat dit in 2018 opnieuw het geval zal zijn. Daarbij halen we meer geld uit onze eigen reserves dan de Miljoennota veronderstelt. De reserves die we hebben, willen we stap voor stap teruggeven aan onze verzekerden."

Eind 2016 verhoogde DSW de zorgpremie voor 2017 met 111 euro. Is dit een correctie ?

"Vorig jaar hebben we de premie vanwege de stijgende zorgkosten verhoogd. Toen konden we niet zo veel geld uit onze reserves halen als het ministerie had gewild. Dat vonden we niet verantwoord. Komend jaar zetten we meer geld in uit onze reserves. Dat kunnen we nu doen, onder meer omdat de kosten lager zijn dan geraamd."

Hoe komt dat?

"Dat komt onder meer doordat de lonen en prijzen in de zorg minder zijn gestegen dan verwacht, en ook de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg vallen mee."

De stijging en daling van de zorgkosten door de jaren heen. © Sander Soewargana

In augustus waarschuwde u nog voor een tegenvaller van vierhonderd miljoen euro voor de zorgverzekeraars, omdat de inkomsten uit een centraal fonds tegenvielen. Wat is daarmee gebeurd?

"Die tegenvaller is er nog steeds. Zonder die tegenvaller hadden we de premie kunnen verlagen met 36 euro per jaar."

In 2018 ligt uw premie per maand vijftig cent lager dan in 2017. Hoe symbolisch is dat bedrag?

"Dit is niet symbolisch. Dan kun je alles wel symbolisch noemen. Het premiebedrag is gewoon de uitkomst van een rekenexercitie."

DSW verlaagt verder het eigen risico met tien euro naar 375 euro per jaar. Dat noemt u wel 'een symbolisch bedrag'.

"De verlaging van het eigen risico geeft aan in welke richting ik denk. DSW wil zorgkosten tussen gezonde en zieke mensen eerlijk verdelen. Het eigen risico is ooit bedacht om onnodige kosten te voorkomen, maar het bedrag is nu zo hoog dat we al voorbij dat punt zijn. Het eigen risico is wettelijk verplicht en wordt waarschijnlijk 385 euro, wij betalen daar dus 10 euro aan bij. Ik kan het eigen risico niet nog meer verlagen want dan moet ik de premie weer flink ophogen. Maar deze stap van 10 euro heeft voor mij te maken met fatsoen."

U bent elk jaar de eerste die de zorgpremie bekendmaakt voor het aankomend jaar. Is dat belangrijk voor u?

"We zijn niet zomaar de eerste, de volgende laat altijd een week of zes op zich wachten. Door de eerste te zijn, laten we zien dat we onze zaakjes op orde hebben. We hebben de rekensom nu al gemaakt. Mensen kennen DSW omdat het die verzekeraar is die altijd als eerste de premie bekendmaakt. Daar heb ik geen reclamebudget voor nodig."