DSM-topman: 'Tegen uitstoot van CO2 helpt alleen een fikse prijskaart'

Het aantal landen dat een prijs zet op de uitstoot van broeikasgassen groeit. Dertig tot veertig landen hebben dat inmiddels gedaan en een van die landen is China, het land dat goed is voor 25 tot 30 procent van alle productie in de wereld.

"Het begin is er", zegt Feike Sijbesma, bestuursvoorzitter van DSM en co-voorzitter van een internationale organisatie die zich inzet voor de invoering van heffingen op de uitstoot van broeikasgassen, telefonisch vanuit Washington. In die stad, op de burelen van de Wereldbank, vergadert die organisatie, de Carbon Pricing Leadership Coalition, momenteel. De boodschap van de Coalition, die bestaat uit vertegenwoordigers van landen, deelstaten en grote bedrijven: om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het noodzakelijk om een fikse prijs te zetten op de uitstoot van broeikasgassen.

Sijbesma: "In 2015 beloofden landen in het klimaatakkoord van Parijs de opwarming van de aarde tegen te gaan. In dat akkoord stond niets over een prijs op de uitstoot van broeikasgassen. Dat lag toen te gevoelig. Maar zo'n prijs moet er wel komen. Er zijn economische prikkels nodig om het klimaatprobleem aan te pakken en het gebruik van groene energiebronnen te stimuleren." Dat idee wint nu terrein, meent Sijbesma.

Goed jaar

Het jaar 2017 (en het begin van 2018) was in dat verband best goed, oordeelt de DSM-topman. China voerde een heffing in op de uitstoot van CO2 in. Een lage heffing weliswaar, en een heffing die voorlopig maar voor vijf bedrijfstakken (waaronder energie, cement en chemie) geldt. Toch is het een belangrijke stap, zegt Sijbesma. "Iedereen in China weet dat het hier niet bij blijft."

Positief is Sijbesma ook over Europa. Dat kent al jaren een systeem waarbij grote bedrijven rechten moeten kopen om een bepaalde hoeveelheid CO2 te mogen uitstoten. Die rechten zijn ook verhandelbaar. Maar omdat er te veel rechten op de markt zijn, zijn de prijzen laag en vormen ze geen prikkel om hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Aan dat probleem gaat Europa wat doen. De rechten zullen fors duurder worden: van 8 tot 10 euro per ton CO2 nu, naar 20 euro en daarna naar 30 euro. Dat gaat hout snijden, verwacht Sijbesma.

Zo'n systeem met verhandelbare rechten is er ook in een paar Amerikaanse en Canadese staten, waaronder Californië. Een aantal Latijns-Amerikaanse landen zoals Mexico, Chili en Colombia gaan zich daarbij aansluiten. Zo komt een wereldwijd systeem dichterbij. Midden- en Zuid-Amerikaanse landen zijn sowieso opvallend actief in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Argentinië voerde vorig jaar een heffing in, Colombia heeft er een en Chili ook.

Sijbesma bespeurt nog een verandering. In het verleden keken landen vaak naar de nadelen van het beprijzen van de uitstoot van broeikasgassen, zoals duurdere producten en een verslechterde concurrentiepositie van bedrijven tegenover landen die geen heffingen invoeren. "Er zijn tegenwoordig landen die andersom denken: dat het juist een concurrentievoordeel biedt als je nu overschakelt van fossiele bronnen op alternatieve energiebronnen. Dat je dan vooroploopt. Want de overgang naar duurzame bronnen is onontkoombaar."