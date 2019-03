Drukte op de weg door staking op het spoor, het treinverkeer komt moeizaam op gang

De NS houdt rekening met een drukke ochtendspits. Een woordvoerder liet weten dat reizigers rekening moeten houden met meer vertragingen, treinen die uitvallen of voller zitten dan normaal.

Op het Centraal Station van Amsterdam waren rond 07.15 uur vrijwel alle vertrekkende treinen geschrapt. De eerste treinen zijn vanaf 7.30 uur gaan rijden. Alleen de Thalys naar Parijs en een enkele trein richting Rotterdam vertrekken volgens schema. Groepjes toeristen die niet op de hoogte waren van de korte staking op het spoor, lopen op het station rond op zoek naar informatie.

Tijdens de werkonderbreking, in de vroege ochtend, waren de perrons leger dan op een normale maandagochtend. De meeste dagelijkse reizigers lijken goed op de hoogte van de staking.

De actie van de spoorbonden duurde van 06.00 tot 07.06 uur, symbolisch 66 minuten met als doel de AOW-leeftijd op 66 jaar te houden. De werkonderbreking maakte deel uit van een landelijke actiedag voor het pensioen, onder meer in het stads- en streekvervoer, de bouw- en de schoonmaaksector.

Files

Op de weg is de ochtendspits een stuk drukker vanwege de acties in het openbaar vervoer, meldt de ANWB. Daarnaast is ook een aantal ongelukken gebeurd. Het staat onder meer compleet vast op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen Heemskerk en het knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is ruim een uur door een ongeluk met twee auto’s. De linkerrijstrook is dicht.

Naast het treinpersoneel leggen vandaag ook buschauffeurs, leraren en schoonmakers vandaag 66 minuten het werk neer. Daarna gaan ambulances en brandweerauto’s in een stoet met 66 kilometer per uur naar Den Haag. De leden van vakbonden FNV en CNV willen zo duidelijk maken dat de pensioenleeftijd te vlug stijgt. De bonden pleiten ervoor dat iedereen die in de komende vijf jaar 66 wordt, dan kan stoppen met werken.

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken liet eerder weten graag een akkoord met vakbonden en werkgevers te sluiten, maar zei ook dat hij zelf plannen voor een nieuw pensioenstelsel zou maken, als de eisen van de vakbonden te hoog zijn.