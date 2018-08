Druk van New York brengt wapenclub NRA in problemen

De beruchte Amerikaanse wapenorganisatie NRA dreigt het loodje te leggen door maatregelen van de staat New York. Gouverneur Andrew Cuomo ziet de National Rifle Association als een extremistische organisatie en spoort banken en verzekeraars aan geen zaken meer te doen met de NRA. De wapenlobby is een rechtszaak begonnen wegens de 'discriminatiecampagne' tegen de NRA en de 'miljoenen gezagsgetrouwe wapenbezitters' die ze vertegenwoordigt.

Het kost de NRA momenteel veel moeite om verzekeraars te vinden, en banken bedanken voor basisdiensten, staat in de juridische aanklacht. Financiële dienstverleners zijn bang voor problemen met de toezichthouder van de staat en trekken hun aanbiedingen in, stelt de NRA. Als de NRA geen donaties meer kan ontvangen, haar bezittingen niet kan beheren en zich niet kan verzekeren, kan ze niet blijven bestaan als non-profitorganisatie. Jaarlijks zou de NRA zo'n 128 miljoen dollar binnenhalen aan donaties. Na een grote schietpartij komt er vaak extra veel geld binnen, meldde de Wall Street Journal.

De NRA ziet nu langlopende contracten in rook opgaan. Zoals met Lockton, de grootste onafhankelijke private verzekeringsmakelaar ter wereld. NRA-leden konden zich daar verzekeren voor de nasleep van een schietpartij. De polis bood financiële steun voor een borgtocht en een advocaat. In 18 jaar tijd had de verzekeraar zo 12 miljoen dollar premie van NRA-leden gevangen.

Als de NRA een zaak tegen je begint, weet je dat je iets goed doet Andrew Cuomo, gouverneur van New York

Boete Lockton was een trouwe partner, benadrukt de NRA. Ook tijdens de Parkland-tragedie van dit jaar, waarbij zeventien scholieren en schoolmedewerkers werden vermoord. En tijdens de Sandy Hook-tragedie van 2012 op een basisschool. Of tijdens andere golven van publieke ophef over wapenbezit. Maar nu was de druk te groot geworden. Op 25 februari vertelde de bestuursvoorzitter van Lockton de wapenlobbyclub dat hij gedwongen was de relatie te verbreken. Twee maanden later kreeg Lockton een boete van 7 miljoen dollar van de toezichthouder van New York, het Department of Financial Services (DFS), omdat het verboden is om wetsovertreders te verzekeren voor hun wandaden. Naast de boete moest Lockton beloven niet langer zaken te doen met de NRA. Het DFS houdt toezicht op de markt om financiële crises en fraude te voorkomen. Dit agentschap van New York reguleert 1400 verzekeringsbedrijven met 4,3 biljoen dollar in bezittingen, alsmede 1900 banken en andere financiële instelingen met 2,9 biljoen dollar.

Succes Banken en verzekeraars zijn geschrokken van een brief die ze in april kregen van het DFS. Wapens zorgen voor zinloos geweld, schreef het DFS, en gezien de recente schietpartij in Parkland, Florida, en het intense protest van jongeren, moeten banken en verzekeraars hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De toezichthouder riep op goed na te denken over het risico dat hun reputatie loopt als ze zaken doen met de NRA of andere organisaties die wapens promoten. Na de schietpartij in Florida verbraken ook vliegmaatschappijen, autoverhuurders en andere bedrijven hun banden met de NRA. Maar zonder bank of verzekeraar kan de NRA niet functioneren. De lobbyclub ziet zichzelf als een van de oudste verdedigers van het Amerikaanse grondrecht op wapenbezit. De NRA vindt dat het DFS zich moet bezighouden met financiële stabiliteit, niet met politiek. Maar volgens gouverneur Cuomo laat de rechtszaak zien dat zijn aanpak werkt. "Als de NRA een zaak tegen je begint, weet je dat je iets goed doet."