Druk van buiten kan bij een ontvoering het verschil maken

Dit gebied staat bekend als uitermate gewelddadig. Het is de thuisbasis van het Leger van Nationale Bevrijding ELN, maar er zijn ook paramilitaire groepen, drugsmaffia en smokkelbendes actief. Het zeer ervaren duo maakte opnames voor het televisieprogramma ‘Spoorloos’.

Volgens het Colombiaanse leger zit ELN achter de ontvoering. Deze guerrillagroep ontvoert regelmatig burgers voor losgeld. In april nog ontsnapte een Russische smokkelaar van zeldzame dieren uit handen van ELN, na zes maanden gijzeling. Met journalisten loopt het gewoonlijk beter af, mogelijk uit angst voor negatieve publiciteit. Alle buitenlandse verslaggevers die de afgelopen jaren door guerrillabewegingen werden ontvoerd, zijn goed behandeld en kwamen na enkele dagen tot weken en zonder losgeld weer vrij. Soms zelfs met het excuus dat er een ‘foutje’ was gemaakt.

Bemiddeling

Het meest recente geval was de gijzeling van de Spaanse journaliste Salud Hernández, die een jaar geleden in precies hetzelfde gebied door ELN werd meegenomen. Twee Colom­biaanse verslaggevers die op de zaak afkwamen, werden ook meegenomen. Na zes dagen kwamen ze vrij dankzij bemiddeling door de katholieke kerk.

ELN is opgericht in 1964, geïnspireerd door het marxisme en de ­Latijns Amerikaanse bevrijdingstheologie. In de vroege jaren werd de groep geleid door linkse priesters, die zich met geweld verzetten tegen de extreme armoede en diepe ongelijkheid in Colombia. Kopstuk van het eerste uur was Camilo Torres die na zijn dood in 1966 een icoon werd van linkse strijd in Latijns Amerika.

De afgelopen decennia houdt ELN zich vooral staande door afpersing, ontvoering en drugssmokkel. De beweging telt hooguit nog een paar duizend strijders en is daarmee minder groot – en buiten Colombia ook minder bekend – dan de Farc. Deze laatste sloot in november een vredesakkoord met de regering en is nu ­bezig te demobiliseren. Komende dinsdag moeten alle wapens zijn ingeleverd. Sommige leden van de Farc zouden zijn overgestapt naar ELN. Ook wil ELN terrein winnen in gebieden die door de Farc zijn verlaten.