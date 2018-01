Druk PvdA op Moorlag neemt toe

Met topberaad achter de schermen probeert de PvdA de crisis te smoren over de positie van Kamerlid William Moorlag, die in zijn vorige functie als directeur van een sociale werkplaats heeft meegewerkt aan een ‘schijnconstructie’. Het partijbestuur wil dat Moorlag zijn Kamerzetel opgeeft.

Mogelijk komt vandaag de PvdA-Tweede Kamerfractie bijeen, dan wordt de druk op Moorlag nog verder opgevoerd.

De druk op het Kamerlid is enorm, want ook de fractie van de Tweede Kamer dringt aan op zijn vertrek. Probleem: Moorlag weigert vooralsnog op te stappen, de fractie kan hem niet dwingen. In het ergste geval dreigt een scheuring van de Tweede Kamerfractie, die nu nog negen leden telt.

Sinds Trouw vorige week berichtte over de rechterlijke uitspraak, zit de partij met de kwestie in de maag. De rechter sprak uit dat de sociale werkplaats Alescon in Drenthe, waar Moorlag tot oktober directeur was, arbeidsgehandicapten ongelijk heeft behandeld. Nieuwe mensen kregen geen vast contract meer, maar werkten via een uitzendconstructie, met minder loon en soberder arbeidsvoorwaarden. Ze deden hetzelfde werk.

Pijnlijk vonnis

Het vonnis is pijnlijk voor de PvdA-fractie, omdat die juist strijdt tegen schijnconstructies. Wat de zaak compliceert, is dat de constructie destijds een breed politiek en maatschappelijk draagvlak had. De vakbonden, gemeenten en ook de PvdA-Kamerfractie waren er in 2011 nog positief over. Zij hoopten dat zo meer arbeidsgehandicapten een werkplek konden krijgen, in een tijd dat het kabinet net fors had bezuinigd op sociale werkplaatsen. Het werd gezien als het minste van twee kwaden. Pas in 2015 kwam er discussie. De FNV, die eerder instemde, uitte alsnog bezwaren.

PvdA-leider Asscher heeft zijn kerstvakantie bellend en append doorgebracht, om de crisis te bezweren die in de partij ontstond. Asscher vond aanvankelijk dat Moorlag kon aanblijven. Maar dat standpunt werd al snel onhoudbaar. Het partijbureau kreeg boze mails van leden en de jongerenafdeling eiste een ledenraad.

Asscher kreeg in het oudejaarsweekeinde te maken met een assertief partijbestuur, onder leiding van voorzitter Nelleke Vedelaar. Vrijdag gaf het partijbestuur binnenskamers al aan Moorlag de boodschap dat hij beter de eer aan zichzelf kan houden, bevestigen bronnen in de PvdA. Het hele weekend van Oudjaar is druk overleg gevoerd tussen Moorlag, de fractie en het partijbestuur.