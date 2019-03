Drugsverdachte probeert te vluchten per jetski

De man begon maandag aan zijn tocht vanaf het uiterste noordpuntje van Australië en had extra brandstof, proviand en mogelijk ook een kruisboog bij zich.

Lees verder na de advertentie

De Brit hoopte zo de smalle Straat van Torres over te steken. Slechts 150 kilometer zee scheidt het vasteland van Australië en Papoea-Nieuw-Guinea daar van elkaar. Maar de lokale politie waarschuwde de grenswacht. Die seinde eilandbewoners in de Straat van Torres in en stuurde boten op hem af. Australië patrouilleert actief in de zeestraat om te voorkomen dat asielzoekers per boot oversteken.

We gebruiken al onze contacten en relaties om je te vinden en je voor de rechter te brengen. Woordvoerder van Australische federale politie

Uiteindelijk werden de Brit en zijn jetski gevonden op een zandbank bij het eiland Saibai, vier kilometer van Papoe-Nieuw-Guinea. Volgens de politie is zijn arrestatie een waarschuwing aan andere potentiële voortvluchtingen. “Ons bereik in heel Australië is ongeëvenaard. We gebruiken al onze contacten en relaties om je te vinden en je voor de rechter te brengen.”