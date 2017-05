Drugshandel vanuit antiekzaak leidt tot achttien veroordelingen

De bende opereerde vanuit de antiekzaak van de oudste verdachte (64 jaar). De man was niet alleen eigenaar van de zaak, maar tevens de vader van de leider van de bende. Vanuit de winkel, die werd gebruikt als ontmoetingsplaats, werd de smokkel van drugs naar het Verenigd Koninkrijk voorbereid. In totaal is slechts 132 kilo door de politie onderschept.

In werkelijkheid moeten volgens de rechter de productie en de handel veel groter zijn geweest. Met negentien geldtransporten werd door de bende 800.000 euro witgewassen.

De criminele organisatie was goed georganiseerd. Zo zorgde een 24-jarige man voor de opslag van drugs en voor de stoffen voor de productie.

De geldkoeriersdiensten werden weer door een ander uitgevoerd. Een 59-jarige man uit Sliedrecht zorgde voor de transporten. Hij is tot een celstraf van negen jaar veroordeeld. Zes andere leden van de bende zijn eveneens veroordeeld.

Het onderzoek naar de gang van zaken in de antiekzaak leidde naar meer verdachten die niet direct tot de bende behoorden. Zo pleegde een 33-jarige Tilburger samen met de eigenaar van de antiekwinkel verzekeringsfraude. Het tweetal is hiervoor beboet (10.000 euro).

De overige verdachten kregen vooral geldboetes voor vergrijpen als het bezit van stroomstootwapens en een luchtdrukrevolver, de verhuur van een schuur en bezit van amfetamine.

