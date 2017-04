Drones en infraroodcamera’s onthullen geheimen van Egyptische piramides

Zo’n 25 kilometer ten zuiden van Caïro ligt Dahshur, een archeologische plaats die op de lijst van Werelderfgoed staat. De Knikpiramide en de Rode piramide domineren hier het landschap. In hun speurtocht naar onbekende ruimtes zijn archeologen nu op een gangenstelsel onder de Knikpiramide gestuit.

Onbekende koningin

De archeologen vonden verschillende stenen met hiëroglyfen en granieten blokken waarop het interieur van de piramide staat afgebeeld. “We hopen echt dat de hiëroglyfen ons vertellen wie de eigenaar van de piramide was. Misschien lag er een tot nu toe onbekende koningin in de piramide. Als we dat zeker weten, zouden we de geschiedschrijving flink kunnen aanvullen”, zegt Zahi Hawass tegen persbureau AFP. Hij is voormalig hoofd van de hoge raad van oudheden in Egypte, de organisatie die de opgravingen coördineert.

Omliggende piramides dienden als laatste rustplaats voor hoge officieren en hovelingen. Volgens Hawass is het goed mogelijk dat de 3700 jaar oude gang onder de Knikpiramide toebehoorde aan een koningin die naast haar zoon of man begraven lag. Verder onderzoek naar het interieur moet uitwijzen of dat inderdaad het geval is.

De Knikpiramide dankt zijn naam aan een opvallende kromming. Normaal gesproken hebben piramides een rechte lijn van de punt naar de grond, maar in de Knikpiramide zit een hoek. Waarschijnlijk kwamen arbeiders er tijdens de bouw achter dat de fundering van de piramide de punt niet zou kunnen dragen. Om meer stevigheid te creëren, gaven zij het bouwwerk een hoek.