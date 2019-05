Droefenis wereldwijd om overlijden van Grumpy Cat, de ‘chagrijnigste’ kat ter wereld

Grumpy (‘Chagrijnige’) Cat, die in werkelijkheid Tardar Sauce heette, kwam zeven jaar geleden ter wereld terwijl ze aan ‘dwerggroei’ leed. Bij die aandoening is het kraakbeen niet goed aangezet waardoor het dier door het leven moest met een ‘platgeslagen’ snuit en kromme poten.

Ze stierf in de armen van haar baasje.

Maar haar baasje Tabatha Bundesen uit Morristown, Arizona, zag dat ze juist iets bijzonders in handen had. Haar broer Bryon zorgde voor de doorbraak. Hij plaatste in 2012 op het sociale medium Reddit de eerste foto van de kat met de hangende oogleden en de afgezakte neus, verstopt in een braakselkleurige vacht. Binnen 48 uur werd deze foto maar liefst 1.030.000 keer gedeeld. Daarna was het gedaan met Tardar Sauce, en was Grumpy Cat definitief haar artiestennaam.

Om de zoveel dagen verscheen er een foto van deze internetmeme, met een korte chagrijnige tekst die een lach ontlokte. Haar eigen Facebookpagina heeft inmiddels 8 miljoen ‘likes’ en in mei 2013 stond mevrouw zelfs op de voorpagina van de The Wall Street Journal. Het jaar daarop had ze de hoofdrol in haar eigen tv-film ‘Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever’. Maar haar zwakke gezondheid bleef het poezebeest achtervolgen. Deze weken kreeg ze een hardnekkige urinewegontsteking die ze niet overleefde. Ze stierf in de armen van haar baasje. Die schreef op Twitter dat Crumpy Cat heeft bijgedragen aan de lach van miljoenen mensen, zelfs in moeilijke tijden. “Haar geest zal dankzij fans overal ter wereld blijven voortleven.”

