Drie wereldtoppers gestrikt voor marathon Rotterdam

Op zondag 9 april zullen de Keniaanse Lucy Karimi, de Bahreinse Eunice Chumba en de Ethiopische Meskerem Assefa aan de start verschijnen. Karimi heeft van die drie vrouwen het snelste persoonlijk record (2.24.46) maar daar doen Chumba (2.25.00) en Assefa (2.25.12) nauwelijks voor onder.



Karimi won in haar loopbaan al vier marathons en is daarmee licht favoriet. Maar Chumba (derde op de marathon van Amsterdam in oktober) en Assefa (recentelijk winnares van de marathon van Houston) zullen, nadat de gangmakers zijn verdwenen, de Keniaanse vermoedelijk goed partij weten te bieden. De organisatie verwacht dan ook dat de vrouwen elkaar opjutten naar een tijd rond de 2 uur en 23 minuten. Ter vergelijking, vorig jaar won de Ethiopische Letebrhan Haylay in een tijd van 2.26.15.



Ruth van der Meijden zal de Nederlandse eer bij de vrouwen hoog houden. Zij werd vorig jaar in Amsterdam nationaal kampioen op de marathon. Van der Meijden liep daarbij een persoonlijk record van 2.33.42.

Mannen De organisatie maakte al in een eerder stadium het deelnemersveld bij de mannen bekend. De Kenianen Marius Kimutai en Laban Korir zijn daar de meest in het oog springende namen. Wat betreft de Nederlanders zal de strijd gaan tussen Michel Butter, Abdi Nageeye en Khalid Choukou. Zij zullen proberen binnen 2 uur en 10 minuten op de Coolsingel te finishen. Dat lukte nog nooit een Nederlandse man.

