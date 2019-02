Drie vragen over het Srebrenica-advies van de advocaat-generaal

De kritiek op Nederland spitst zich toe op een groep van vijfduizend mensen die op 11 juli naar de Dutchbat-compound in het naast Srebrenica gelegen Potocari waren gevlucht. Op 13 juli vormden Nederlandse militairen een sluis om hen naar evacuatiebussen te begeleiden. Ondertussen pikten Servische strijders de mannen tussen zeventien en zestig jaar eruit, zogenaamd om hen op oorlogsmisdaden te screenen. Later op de dag liet Dutchbat de Serviërs ook moslimmannen die zich op een hangar in de compound bevonden meenemen. Van screenen op oorlogsmisdaden was geen sprake. Generaal Ratko Mladic liet de 350 op 13 juli meegenomen moslimmannen simpelweg executeren.

In 1992 brak er in de Joegoslavische deelrepubliek Bosnië een burgeroorlog uit tussen moslims, Kroaten en Serviërs. Twee jaar later stuurde Nederland het bataljon Dutchbat naar de moslimenclave Srebrenica, met de opdracht om de enclave, onder vlag van de Verenigde Naties, te beschermen tegen Servische belegeraars.

Waarom is de Nederlandse staat niet aansprakelijk?

De advocaat-generaal verschilt van mening met de rechtbank en het hof over het oordeel dat een rechter achteraf kan vellen over moeilijke beslissingen in oorlogssituaties. Volgens de rechtbank bestaat er ‘geen reden voor een terughoudende toetsing van het handelen van Dutchbat op de grond dat het een oorlogssituatie betrof’. Het Hof ging hierin mee. Op 13 juli was er voldoende reden om te vermoeden dat de Serviërs oorlogsmisdaden zouden plegen tegen moslimmannen die ze in handen kregen. Dutchbat had dan ook geen sluis moeten vormen, en had kunnen proberen de mannen langer in de hanger te houden, aldus het hof. Het arrest oordeelde dat deze mannen dan een kans van ongeveer 30 procent hadden gehad om het er levend vanaf te brengen. Daarom moest de staat nabestaanden 30 procent van hun schade vergoeden.

De advocaat-generaal volgt een andere redenering. In oorlogssituaties kan er volgens hem sprake zijn van een keuze tussen twee kwaden, of tussen twee risicovolle handelingen. Als de moslimmannen in het gunstigste geval ook maar 30 procent kans op overleven hadden, was daar volgens hem ook rond Potocari sprake van.

De Nederlandse krijgsmacht moest die keuze ook nog eens onder grote tijdsdruk maken. Daarbij liepen de Nederlandse militairen zelf gevaar, en hadden zij als lichtbewapende eenheid weinig mogelijkheden om het gedrag van de Serviërs te beïnvloeden. In zo’n situatie moet een rechter volgens de advocaat-generaal terughoudend zijn met het oordeel achteraf dat de ene risicovolle keuze toch verstandiger was geweest dan de andere risicovolle keuze.