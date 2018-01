Drie vragen over de hoge waterstanden in de Nederlandse rivieren

De Rijn staat dinsdag op zijn hoogst, het waterpeil in de Maas daalt inmiddels alweer. Hoogwater in de Nederlandse rivieren komt meerdere keren per jaar voor. Vooral in de winter en het begin van de lente is de kans groot. De rivieren moeten dan namelijk meer regenwater afvoeren dan in andere seizoenen. Bij invallende dooi komt daar ook nog eens smeltwater bij.

Kunnen de dijken dat aan?

Dinsdag passeert in de Rijn bij Lobith naar schatting zo’n 8 miljoen liter rivierwater per seconde, dat is bijna vier keer meer dan de 2,2 miljoen liter die er normaal voorbijkomt. Het is veel water, maar geen reden voor paniek. De dijken zijn in Nederland bestand tegen een vloed die twee keer zo groot is.

Het grootste deel van het water uit de Rijn, twee derde, stroomt via de Waal naar de zee. De rest spoelt via kleinere rivieren zoals de IJssel, de Nederrijn en de Lek weg. Om de doorstroom te bevorderen zijn alle stuwen open gezet. In de zomer moeten deze schuiven er juist voor zorgen dat er genoeg water in de rivieren blijft staan.