Drie verdachten opgepakt na moord op broer van kroongetuige

Het gaat onder meer om een 41-jarige man die ervan wordt verdacht Reduan B. te hebben neergeschoten. Reduan B. werd donderdag doodgeschoten aan de Tt. Melissaweg in Amsterdam-Noord. Zijn broer Nabil B. is kroongetuige in een zaak tegen de Mocro-maffia. Hij maakte onderdeel uit van de groep die vorig jaar januari in Utrecht bij vergissing een 31-jarige man doodschoot. Door die moord kwam B. in gewetensnood en hij besloot zelf naar justitie te stappen.

De 41-jarige man is opgepakt nadat DNA dat bij de plek van het misdrijf was gevonden, overeen bleek te komen met een DNA-profiel in de databank van de politie. De verdachte woonde in Hilversum. Het is onbekend of de man in zijn woning is aangehouden.

De politie meldt dat de schutter te zien is op beeldmateriaal afkomstig van bewakingscamera's in het pand waar het misdrijf heeft plaatsgevonden.

Ook zijn een 34-jarige man en een 31-jarige man aangehouden. Zij worden verdacht van medeplichtigheid en wapenbezit. De 34-jarige man werd vannacht aangehouden op de Rijksweg A13 ter hoogte van Rijswijk door een arrestatieteam. De 31-jarige man is zaterdagochtend aangehouden op een locatie in het Westland.

Tijdens het lopende politieonderzoek zijn meerdere automatische en handvuurwapens en andere relevante goederen in beslag genomen.

De aangehouden verdachten zitten vast in volledige beperking.

