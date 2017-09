Drie toplopers, één ambitie: het wereldrecord marathon

Waar de marathon van Boston zwaar is vanwege de hoogteverschillen, en de tegenwind op het stuk langs de Theems in Londen een wereldrecord haast onmogelijk maakt, is het parcours in Berlijn perfect voor de mannen van de lange adem. Zondag gaan drie toplopers op jacht naar het wereldrecord. De Keniaan Dennis Kimetto was in 2014 met 2.02.57 in Berlijn de eerste man op aarde onder de twee uur en drie minuten. De Kenianen Eliud Kipchoge en Wilson Kipsang, en de Ethiopische Kenenisa Bekele denken dat ze zondag sneller kunnen.

Zijn Nederlandse manager Jos Hermens zei ooit over de 35-jarige Ethiopiër: "Hij is geen Jezus, want hij kan niet over water lopen. Maar op land kan niemand hem verslaan." Als het over de 10.000 en 5000 meter ging, klopte dat inderdaad voor de man die door velen wordt gezien als de beste langeafstandsrenner aller tijden. Zijn zeventien wereldtitels en drie olympische gouden medailles leverden hem in eigen land de bijnaam The Lion King op. Bekele kan vechten als een leeuw, maar heeft ook een groot hart. De Ethiopiër vertelde in 2008 tegen De Telegraaf dat hij vier jaar eerder tijdens de olympische finale van de 10.000 meter had ingehouden om landgenoot Haile Gebrselassie (die uiteindelijk vijfde werd) naar een medaille te helpen. Maar dat is hij dit keer niet van plan, want Bekele aast op het wereldrecord op de marathon. De dominantie die hij op de kortere afstanden had, moet hij op de 42,195 kilometer nog zien te vinden. Bekele stapte wel eens uit tijdens een marathon, of werd verslagen. Vorig jaar won hij in Berlijn zijn eerste grote marathon. Hij liep toen de op een na snelste tijd ooit in een officiële wedstrijd: 1.03.03, op amper zes seconden van het wereldrecord.

Het is wel een officieus wereldrecord, maar wordt niet in de boeken genoteerd omdat het geen officiële wedstrijd was. Onder de twee uur gaat Kipchoge dus zeker niet lopen op een normaal parcours in Berlijn. De Keniaan heeft de beste papieren voor de winst met een toptijd. Als Kipchoge aan een marathon meedoet, wint hij hem eigenlijk altijd. Van de negen marathons die hij in zijn carrière liep, kwam hij alleen in 2013 in Berlijn als tweede over de streep. Zijn officiële pr is 2.03.05, de derde tijd ooit gelopen.

Sponsor Nike, al jaren bezig met het project, wilde laten zien dat het onmogelijke toch mogelijk was. Het had een doorbraak in de sportwereld moeten zijn, als een eerste stap op de maan. Maar het mislukte. De huidige olympisch kampioen had alles mee: een vlak en strak parcours, razendsnelle hazen, speciale sportdrank, hypermoderne schoenen, aerodynamische strips op de benen. Kipchoge kwam net tekort. Hij liep een tijd van 2.00.25, net niet onder de twee uur.

Op 6 mei 2017 keken alle atletiekfans naar Eliud Kipchoge. Bij het krieken van de dag stond de 32-jarige Keniaan op het Formule-1-circuit in Monza, gehuld in een rood shirt. Daar zou hij de mythische grens op de marathon gaan doorbreken: een race onder de twee uur.

Wilson Kipsang

Van de drie grote kanshebbers op het wereldrecord is Wilson Kipsang de enige die weet hoe het voelt om de snelste tijd ooit te lopen op de marathon. De 35-jarige Keniaan was in 2013 in Berlijn met een tijd van 2.03.23 vijftien seconden sneller dan het oude record van zijn landgenoot Patrick Makau, die er dit jaar trouwens ook weer bij is, en een gevaarlijke outsider kan zijn. Kipsang kon slechts een seizoen genieten van zijn wereldrecord, want het werd een jaar later verbroken door de huidige recordhouder Dennis Kimetto.

Als het snel gaat, is Kipsang graag van de partij. Hij houdt van opschieten. De Keniaan is de enige loper in de geschiedenis van de sport die maar liefst vier keer onder een tijd van 2.04.00 dook. Ook dit jaar bewees hij weer in vorm te zijn. In Tokio liep hij in februari naar de snelste tijd van het seizoen met 2.03.58.

Kipsang houdt het wereldrecord in zijn achterhoofd, maar hij zal er ook op gebrand zijn om Bekele een keer te verslaan: dat lukte hem nog nooit in een direct marathonduel. In de drie keer dat hij tegen Eliud Kipchoge liep, won hij alleen in de race waarin hij het wereldrecord verbrak in Berlijn in 2013.