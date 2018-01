Drie snowboarders completeren olympisch team

Het wordt een klein beetje oranje op de pistes van Pyeongchang, als daar over vijftien dagen de Olympische Spelen beginnen. Het Nederlands team werd vandaag door NOC-NSF officieel uitgebreid met drie snowboarders: Cheryl Maas, Michelle Dekker en Niek van der Velden.

Met het trio aan boord is de Nederlandse equipe voor Pyeongchang compleet. Twintig schaatsers, negen short­trackers, skeletonner Kimberley Bos en dus de snowboarders: het brengt het totaal aan Nederlandse atleten op 33.

Heel blijven

Niet dat de beslissing van de Nederlandse sportkoepel NOC-NSF vandaag verrassend was. Vooral Maas (33) wist al een tijdje dat ze naar haar derde Spelen mocht. In november voldeed ze al aan de eisen. Ze hoefde alleen nog maar heel te blijven – in haar geval nog geen sinecure. Afgelopen zomer brak ze een aantal rugwervels na een ongelukkige sprong in een zwembad. Gelukkig bleek ze fit, en heeft ze van de snowboarders de meeste kans op een medaille. Ze doet mee op de onderdelen slopestyle (een parcours waarin meerdere sprongen kunnen worden uitgevoerd) en big air. Op dat onderdeel maakt ze zo veel mogelijk snelheid om één sprong uit te kunnen voeren. Dit jaar werd ze al twee keer zesde op de big air.

Dekker en Van der Velden maken minder kans op eremetaal. Voor Dekker, nog maar 21, worden het haar tweede Spelen. Ze kwalificeerde zich door goed te zijn op de parallelslalom, onder meer met een podiumplek. Maar die discipline staat niet op het programma in Pyeongchang. Dat is de parallelreuzenslalom, waar Dekker in al haar jaren op het snowboard niet hoger eindigde dan vijftiende.