Drie Nederlanders, waaronder 6-jarige, omgekomen bij schietpartij in New York

Eerder was al bekend dat een 47-jarige Nederlandse vrouw en haar 6-jarige zoontje waren doodgeschoten.

De dader, een Amerikaan, was de ex van de 47-jarige vrouw en de vader van het kind. Het slachtoffer van 38 was zijn huidige vrouw. In zijn appartement in Queens schoot hij de drie gisteravond dood, waarna hij zelfmoord pleegde.

Even voor 21.00 uur lokale tijd kreeg de politie een noodoproep over een schietpartij in een appartement in de New Yorkse wijk Queens. Toen ze ter plaatse kwam, trof ze de slachtoffers dood aan. Ook lag er een pistool. Volgens onbevestigde berichten in Amerikaanse media zou de man behalve schotwonden ook een doorgesneden keel hebben.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving van Amerikaanse media over de zaak. Het spreekt van "een verschrikkelijke situatie" en heeft de familie van de Nederlandse slachtoffers op de hoogte gebracht. De nabestaanden krijgen consulaire bijstand.

Volgens The New York Post was de vader in april nog een crowdfundingswebsite begonnen om geld in te zamelen, zodat hij zijn zoon vaker kon zien. Op die website schreef hij dat de vrouw terug naar Nederland was gegaan toen ze in verwachting was, omdat ze in New York niet genoeg werk vond.