Drie mensen uit Haaksbergen vermist in Turkije

Het gaat om de 21-jarige Joey Hoffmann, Bjorn Beukers (34) en zijn vrouw Sabahat Derya Un (26), zo is te lezen in een vandaag gepubliceerd opsporingsbericht van de politie.

Hoffman is van de drie het langst vermist. Hij reisde eind juni samen met Beukers en Un naar Silifke om te helpen met de bouw van hun huis. Tussen 8 en 10 juli zou hij weer naar Nederland vertrokken zijn, maar toen hij daar niet aankwam is hij bij de politie als vermist opgegeven.

Met Beukers en Un heeft de politie op 21 juli voor het laatst telefonisch contact gehad. Zes dagen later heeft hun familie ze ook als vermist opgegeven. De politie heeft zijn onderzoek inmiddels uitgebreid en heeft ook contact opgenomen met de politie in Turkije. De familie van de Haaksbergenaren is naar Turkije afgereisd en gaat daar ook melding doen van de vermissing, in de hoop dat het onderzoek wordt uitgebreid.

Een vriend van Beukers laat aan NOS weten dat het niet de eerste keer is dat hij van de aardbodem is verdwenen. Eerder liet hij al eens zes weken niets van zich horen toen hij in een gebied zat zonder mobiel bereik.

De politie kan nog niet zeggen of de vermissingen iets met elkaar te maken hebben.

