Drie mensen neergestoken in Den Haag, motief dader onbekend

Bij de arrestatie was de Dienst Speciale Interventies aanwezig. Dit politieteam komt onder meer in actie als sprake kan zijn van een terroristische aanslag. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag maande tot geduld: “Laten we niet speculeren. De recherche moet nu eerst goed onderzoek doen.”

Vier uur na de steekpartij zei de politie dat zij en hulpverleningsinstanties in Den Haag de man kennen van eerder ‘verward gedrag’. Wat dat precies inhoudt, zegt de politie niet. De Telegraaf en de NOS melden dat de man een Syrische asielzoeker is met een verblijfsvergunning. De man zou in februari vanuit zijn appartement in de Haagse binnenstad huisraad op straat hebben gegooid. De politie en de gemeente willen dat niet bevestigen.

Volgens Ismail Gülec, mede-eigenaar van café Nova, handelde de man vrij koelbloedig. Zijn café op de Leeghwaterkade was om drie uur net open. Buiten nam de dader volgens hem ‘random een voorbijganger te grazen’ om honderd meter verderop de volgende te steken met zijn mes. Uiteindelijk raakten volgens de politie een 21-jarige Zoetermeerder en twee Hagenaars van 35 en 41 jaar ernstig gewond. Omstanders ontfermden zich over de slachtoffers tot ambulances en traumahelikopter ter plaatse waren. Slachtofferhulp heeft hen en andere getuigen opgevangen.