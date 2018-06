Drie jongeren opgepakt in Noordwijkse buurt waar noodverordening geldt

Het drietal hing rond in de wijk, ondanks waarschuwingen van de politie het gebied te verlaten. De man uit Leiden was eerder op de avond ook al aangehouden voor rijden onder invloed. Burgemeester Jan Rijpstra stelde donderdag een noodverordening in voor het gebied rond het Rederijkersplein in de Zuid-Hollandse kustplaats. De twee nachten die daarop volgden leek de rust te zijn teruggekeerd.

Volgens burgemeester Rijpstra hebben buurtbewoners in Boerenburg al jaren last van hangjeugd. Afgelopen week culmineerde dat in meerdere brandende auto’s en een container en een bouwkeet die in vlammen opgingen. Ook zouden de hangjongeren voor geluidsoverlast zorgen en te hard door de buurt rijden.

Toen er daarop op sociale media geluiden rondgingen dat buurtbewoners de verdachte daders eigenhandig in de kraag wilden gaan vatten, was de maat vol volgens Rijpstra. Tot 17 juni geldt onder meer een samenscholingsverbod tussen tien uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends, mogen alleen bewoners of hulpverleners de buurt in en heeft de politie de autoriteit mensen preventief te fouilleren.

Noodrechtdeskundige Adriaan Wierenga van de Rijksuniversiteit Groningen plaatste onlangs in Trouw vraagtekens bij die extra bevoegdheid voor de politie. Volgens Wierenga schendt de burgemeester daarmee het grondrecht van privacy voor burgers, omdat agenten nu ook niet-verdachten staande kunnen houden. "Een noodverordening moet zich richten tot burgers, niet tot ambtenaren. Net zoals hij ze ook geen grotere wapens mag laten dragen."