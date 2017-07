Drie jaar na de ramp met MH17 is het verdriet nog nauwelijks verwerkt

Het is bij het voorlezen van de 298 namen dat zacht gesnik en het gekraak van plastic flesjes water hoorbaar wordt. Her en der gaan er armen om schouders. In het bijzijn van ruim tweeduizend nabestaanden openden koning Willem-Alexander en koningin Máxima vandaag het Nationaal Monument MH17. Precies drie jaar na de ramp boven Oekraïne is het verdriet nog nauwelijks verwerkt.

Lees verder na de advertentie

Vlakbij dreunden onverstoorbaar de vliegtuigen van Schiphol tijdens het opstijgen

In het smoorhete park in Vijfhuizen (Haarlemmermeer) liepen de koning en koningin langs het monument, samen met zeventien kinderen uit Vijfhuizen. Zij legden daar zonnebloemen neer. Daarna konden alle nabestaanden dat doen.

Vlakbij dreunden onverstoorbaar de vliegtuigen van Schiphol tijdens het opstijgen, ook tijdens de waardige stiltes die gedurende de sobere plechtigheid vielen. De keuze van de plek waar nabestaanden de komende jaren troost zullen zoeken en hun geliefden herdenken is opvallend. Niet iedereen was het daarmee aanvankelijk eens, omdat het hun te veel deed denken aan de ramp. Vandaag schiep die omgeving van komende en gaande vliegtuigen een bijzondere band met de omgekomen passagiers van de MH17.

© EPA

Voor de start van de plechtigheid ontmoetten de nabestaanden elkaar hartelijk en werd er ook gelachen. Ooit volstrekte vreemden kennen zij elkaar nu van de bijeenkomsten en wisselen zij bij een beker koffie verhalen uit. De gezichten werden strak bij het betreden van het ­amfitheater rondom het monument van staal van kunstenaar Ronald A. Westerhuis.

Deze dag staat ons in het geheugen gegrift en sloeg een gat in ons leven

Niet alle nabestaanden zijn naar Vijfhuizen gekomen. Een klein groepje koos ervoor om in een later stadium in kleine kring bij het monument stil te staan bij de ramp. De familie en vrienden uit andere landen zoals Australië, Maleisië, Indonesië en Canada waren wel op de besloten bijeenkomst. Zij legden ook bloemen bij de kleine bomen die in de vorm van een lint staan, met elk de naam van een slachtoffer.

Dat het monument in Vijfhuizen af is, betekent niet dat de Stichting Vliegramp MH17 klaar is met het werk. Voorzitter Evert van Zijtveld, die twee kinderen en zijn schoonouders bij de ramp verloor, zei dat de stichting pas rust zal kennen als alle schuldigen voor het gerecht zijn gebracht en hun straf hebben gekregen. Hij herinnerde eraan dat de ramp drie jaar geleden is gebeurd, maar dat het voor de nabestaanden is alsof het gisteren was. “Deze dag staat ons in het geheugen gegrift en sloeg een gat in ons leven.”

© REUTERS

'Alles klopte' Thomas Schansman uit Hilversum keek met veel voldoening terug op de plechtigheden. Hij verloor drie jaar geleden zijn zoon Quinn, die toen achttienwas. “Het was een fantastische bijeenkomst”, zegt hij. “Alles klopte. De Luchtmachtkapel speelde prachtig, de zon scheen, de koning en koningin waren erbij. Ik vind het ongelofelijk hoeveel vrijwilligers hebben geholpen om dit mogelijk te maken.” Hoogtepunt voor hem was het voorlezen van de namen. “Dat is elke keer weer pijnlijk en confronterend. Al die namen, waar maar geen eind aan komt. Het maakt zo aanschouwelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen.” Na afloop ging Schansman naar het MH17-monument in Hilversum, in die plaats vielen vijftien slachtoffers te betreuren. Met de vrienden van zijn zoon dronk hij daar nog een biertje. “Mooie afsluiting van een indrukwekkende dag”, zo zei Schansman.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.