Drie door Noord-Korea afgevuurde raketten landen in zee

Noord-Korea heeft zaterdagochtend (lokale tijd) drie korteafstandsraketten afgevuurd vanuit de oostelijke provincie Kangwon. De projectielen belandden in de Japanse Zee voor de oostkust van het land, zo deelt het Zuid-Koreaanse leger mee.

De projectielen werden afgevuurd vanuit de oostelijke provincie Gangwon en legden zo'n 250 kilometer af in noordoostelijke richting voor ze in zee stortten, zegt het Zuid-Koreaanse leger. De projectielen worden geanalyseerd door het Zuid-Koreaanse en Amerikaanse leger.

Op 28 juli vuurde het land voor het laatst een raket af. Toen ging het mogelijk om proef met een langeafstandsraket die zo'n 10.000 kilometer kon afleggen. Daarmee komt het Amerikaanse vasteland binnen bereik.

Eerder deze week begonnen de VS en Zuid-Korea aan hun jaarlijkse gezamenlijke militaire oefeningen. Noord-Korea heeft daarop al zware kritiek geuit en beschouwt de oefeningen als een provocatie.

Sinds het begin van het presidentschap van Donald Trump zijn de spanningen tussen Noord-Korea en de VS geëscaleerd, met sterke taal van beide kanten over mogelijke militaire optredens.

Guam

Eerder deze maand leek de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een stapje terug te doen: hij zou het gedrag van de VS afwachten voor hij verdere beslissingen neemt over het eventueel afvuren van raketten richting de VS, aldus een verklaring. Eerder had hij gedreigd Guam aan te vallen, een eiland in de Grote Oceaan dat onderdeel is van de VS. De Amerikaanse minister van Defensie liet toen weten dat de VS terug zouden schieten, mocht het zover komen.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is niet blij met de oorlogstaal van Trump en zijn minister, hij heeft laten weten dat alleen Zuid-Korea geweld mag gebruiken op het Koreaanse schiereiland. Andere landen moeten volgens Moon toestemming krijgen van Zuid-Korea voor ze tot actie kunnen overgaan.

