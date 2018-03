Drie doden bij jihadistische aanslag die een Frans trauma weer doet herleven

Alles wijst erop dat de gijzeling een terroristisch motief had, zo bevestigde president Macron vanmiddag. Volgens getuigen schreeuwde de dader 'Allahu Akbar' toen hij rond 11:15 de supermarkt in het plaatsje Trèbes binnendrong.

In de loop van de middag sijpelden er steeds meer details over de dader naar buiten. Het gaat om Redouane Lakdim, zo bevestigde de regering, een twintiger uit Carcassonne, die een strafblad had wegens kleine vergrijpen, en al in beeld was bij de inlichtingendiensten wegens mogelijke jihadistische sympathieën. Maar uit onderzoek naar hem zou niet direct radicalisering zijn gebleken.

Hoewel de meeste bezoekers van de supermarkt wisten te vluchten, nam Lakdim een vrouw in gijzeling. Een Franse gendarme van 45 bood vervolgens aan om haar plaats in te nemen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb prees de 'heldenmoed' van de gendarme, die uiteindelijk zwaar gewond raakte, toen de supermarkt met een bestorming ontzet werd.

Daarna zette hij koers naar Trèbes, en drong daar de plaatselijke Super U binnen. Hij had, volgens een getuige, messen, granaten en een pistool bij zich. Een andere getuige meldde dat hij erin slaagde om weg te vluchten, maar wel twee schoten hoorde. In de supermarkt zijn, volgens officiële berichten, in ieder geval nog twee mensen gedood.

Eerder op de ochtend had Lakdim in zijn woonplaats Carcassonne een Opel Corsa gestolen. Daarbij doodde hij een inzittende, en raakte de bestuurder gewond. Vanuit de auto opende hij het vuur op vier politieagenten, van wie er eentje gewond raakte aan zijn schouder.

Verse wonden

Met de aanslagen worden in Frankrijk verse wonden opengereten. Op 9 januari 2015 gijzelde Amedy Coulibaly de bezoekers van een Joodse supermarkt in Parijs. Op diezelfde dag drongen terroristen de kantoren van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo binnen, en richtten er een slachting aan.

Die twee aanslagen waren het startsein voor een serie jihadistische aanslagen, die in 2015 en 2016 in totaal 241 doden en vele honderden gewonden kostten. Tussen november 2015 en november 2017 gold in Frankrijk de noodtoestand. Die werd afgeschaft op het moment dat het land eind vorig jaar een strengere antiterrorismewet aannam.

De laatste dodelijke aanslag met een mogelijk jihadistisch motief vond plaats op 1 oktober 2017, toen een Tunesiër van 29 twee buren met een mes doodde. IS eiste die aanslag op, maar Franse onderzoekers hebben tot op heden eigenlijk geen betrouwbare informatie kunnen vinden die de man aan IS linkte.

Ook vanmiddag claimde IS gelijk de verantwoordelijkheid voor de aanslag van vandaag, via het persbureau Amaq. "De man die de aanslag in Trèbes in het zuiden van Frankrijk heeft uitgevoerd, is een soldaat van IS, die gehandeld heeft in reactie op de oproep om alle landen in het vizier te nemen die deel uitmaken van de coalitie tegen IS".

De Franse inlichtingendiensten onderzoeken nu ook weer in hoeverre Lakdim directe banden had met IS. Volgens de Franse krant Libération bestaat de mogelijkheid dat Lakdim recent teruggekeerd is uit Syrië.