Drastische daling van asielzoekers uit veilige landen

Het aantal asielzoekers uit veilige landen als Marokko, Algerije en Albanië dat in Nederland een eerste asielverzoek indient, is in de eerste helft van dit jaar drastisch afgenomen. Een directe verklaring voor de daling heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog niet.

Uit Marokko kwamen in de tweede helft van 2016 nog zo’n 1200 eerste asielaanvragen. Het afgelopen half jaar waren dat er nog circa 485. Uit Algerije ging het vorig jaar om 900 aanvragen, dat waren er dit jaar nog 440. Voor Albanië waren het er 600 in de tweede helft van 2016, en 220 tot en met juni van dit jaar.

Criminaliteit Een land wordt veilig genoemd als de inwoners niet te vrezen hebben voor vervolging wegens bijvoorbeeld ras of geloof, of voor foltering of een andere onmenselijke behandeling. De aanvragen van mensen uit deze landen kunnen sinds vorig jaar snel worden afgewezen. Onlangs meldde de Nationale Politie in een ‘probleemverkenning’ dat de groep vaak kansloze asielzoekers uit veilige landen oververtegenwoordigd is in criminaliteitscijfers. Het gaat dan met name om vermogens-criminaliteit. Vooral het aantal winkeldiefstallen springt eruit. In Nijmegen en Weert leidde overlast van asielzoekers er toe dat de burgemeesters een gebiedsverbod uitvaardigden voor een aantal bewoners van lokale azc’s. Dit vormt een oneigenlijke belasting voor onze samenleving en tast het draagvlak voor ons asielbeleid aan Staatssecretaris Dijkhoff in november

Overlast Staatssecretaris Dijkhoff (VVD, asiel) constateerde vorig jaar dat er steeds vaker onterecht gebruik wordt gemaakt van het asielrecht door personen uit deze landen. “Dit vormt een oneigenlijke belasting voor onze samenleving en tast het draagvlak voor ons asielbeleid aan”, schreef hij in november aan de Tweede Kamer. Ook Dijkhoff wees op een groep uit veilige landen die ‘bovenmatig veel overlast’ veroorzaakt en zo ‘een negatief effect heeft op de leefbaarheid in de gemeenten en in opvanglocaties’. Dijkhoffs brief ging gepaard met een aantal maatregelen om de komst van migranten uit deze landen af te remmen. Zo krijgen asielzoekers uit landen in de ring rond de Europese Unie, waaronder Marokko, Albanië en Algerije, geen geld meer mee als ze terugkeren naar het land van herkomst. De afhandeling van hun aanvraag is versneld en als zij in beroep gaan tegen de uitspraak mogen zij de uitkomst daarvan niet in Nederland afwachten, maar moeten ze bij de eerste afwijzing direct het land uit. Let op: er komen er nog altijd wel meer dan voor 2015 VluchtelingenWerk Nederland Of het die maatregelen zijn die nu effect sorteren, kon de woordvoerster van Dijkhoff niet zeggen. “De eerste resultaten zijn bemoedigend, maar om te beoordelen of het beleid daadwerkelijk effect heeft gehad en de dalende trend doorzet, heb je een langere periode nodig.”

Geen verklaring Ook VluchtelingenWerk Nederland, de organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen, merkt een dalende trend van asielzoekers uit veilige landen. “Net zo min als we hun plotselinge komst vorig jaar konden verklaren, weten we nu niet wat het inzakken heeft veroorzaakt,” zegt de woordvoerder van VluchtelingenWerk. “En let op: er komen er nog altijd wel meer dan voor 2015. Toen ging het bijvoorbeeld om een enkele Marokkaan per maand, nu zijn het er in juni nog altijd 48.” Het percentage indieners dat uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgt, is door de komst van asielzoekers uit veilige landen sterk gedaald, meldt de IND. Slechts 31 procent van de asielaanvragers over wie in de periode januari tot en met juni 2017 werd beslist, mocht blijven. Dat is een veel lager percentage dan over het hele jaar 2016 (54 procent) en 2015 (70 procent).

Totale instroom van asielzoekers stabiel Maandelijks doen vooralsnog gemiddeld zo’n 1150 mensen een eerste asielaanvraag in Nederland, blijkt uit IND-cijfers over het eerste half jaar. Dat zijn er ongeveer evenveel als in dezelfde periode van 2016. Hoe grillig migrantenstromen kunnen zijn, bleek in 2015. Toen liep na de zomer het aantal eerste asielverzoeken plots sterk op, met als topmaand oktober met 10.000 aanvragen. Die onverwachte toename zorgde voor maatschappelijke onrust in sommige gemeenten die onverwacht voor noodopvang moesten zorgen. Zo’n piek wordt dit jaar niet verwacht, maakt het Centraalorgaan Opvang Asielzoekers (COA) duidelijk. Het COA is juist bezig het totale aantal opvangplaatsen drastisch terug te brengen. Lees ook: Politie pleit voor aanpak kansloze asielzoekers

