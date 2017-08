Een dramatisch slot in de laatste race van Usain Bolt

Maar het lichaam van de 30-jarige Jamaicaan wil niet meer. Echt niet meer. In zijn laatste meters begeeft zijn lijf het. Is het zijn hamstring? Bolt, die in zijn carrière werd geteisterd door een pijnlijk lichaam, zwaait af met een blessure. Geen goud voor Jamaica, maar een achtste plaats. Het overkwam hem nog nooit.

Bolt wilde drama, hij kreeg drama. Maar hij had toch gehoopt op een glorieuzer slot van zijn indrukwekkende carrière

Alsof hij door de bliksem wordt geraakt, laat Bolt zich op de baan vallen. Wat moet hij met deze dramatische laatste show? Uit wanhoop maakt de man die de sprint in het afgelopen decennium kleur gaf, maar een koprol.

Terwijl Groot-Brittannië als enorme verrassing als eerste over de streep komt, gevolgd door Amerika en Japan, gaan alle blikken naar Bolt. Hij ligt ontroostbaar op de grond. Mensen rennen naar hem toe. Er wordt een rolstoel naar hem toe gereden, maar de kampioen kan alweer opstaan. Gesteund door zijn ploeggenoten strompelt hij over de finish om alsnog over de streep te komen.

Glorieuzer slot Bolt wilde drama, hij kreeg drama. Maar hij had toch gehoopt op een glorieuzer slot van zijn indrukwekkende carrière. Een week eerder had de legende afscheid willen nemen met zijn laatste individuele gouden plak op de 100 meter sprint. Ook dat feestje ging niet door. Bolt was zijn oude overmacht kwijt en werd ‘slechts’ derde, achter aartsrivaal Justin Gatlin en jonkie Christian Coleman. Na die medaille nam Bolt uitgebreid de tijd om afscheid te nemen van zijn fans. Hij liep een lange ereronde, poseerde voor talloze selfies en stond een uur na de finish nog voor de camera’s zijn verhaal te doen. Vlak voor de start van de estafette op de 4x100, zijn aller-aller-allerlaatste kunstje, maakte de Jamaicaan er weer een show van. Zwaaien naar het publiek, gekke bekken. Toen zijn hamstring het begaf was het toneelstuk voorbij. Het blijft bij acht olympisch gouden medailles, elf wereldtitels en de wereldrecords op de 100, 200 en 4x100 meter. Bolt zwaait af zoals alleen een groot kampioen kan afzwaaien. Met veel dramatiek, een echte show. Een apotheose die past bij het afscheid van de beste sprinter aller tijden.

