Drama voor ingesneeuwde Nederlanders? ‘Van gemopper is geen sprake’

“Maandagavond zijn het dorp en de wegen afgesloten en viel de stroom even uit, maar we maken ons niet echt zorgen. Men zegt dat het weer woensdag beter wordt en wij wilden zaterdag vertrekken. Als we langer moeten blijven, kan ik waarschijnlijk nog wel iets regelen met mijn werk. Maar een paar vrienden van mij hebben dan wel een groot probleem.”

Er zijn ook voordelen. “We hebben maandag wel heel mooi kunnen skiën en snowboarden. Omdat er zo veel sneeuw gevallen was, was het minder aangestampt en voelde het natuurlijker. En een van ons heeft hoogtevrees, maar doordat het toch helemaal grijs om je heen is, had hij daar geen last van.”

Offpiste skiën is hij niet van plan. “Dat doen we sowieso weinig en bovendien hebben de lawinewaarschuwingen hier nu niveau 5, het hoogste niveau. Als je naast de paaltjes van de piste komt – nog niet eens offpiste, maar naast het geprepareerde deel – zak je al twee meter naar beneden.” De sfeer is nog goed. “Nu maar hopen dat we vandaag wel kunnen skiën.”

Blauwe lucht

Ook Hans ter Braak, verhuurder van appartementen in het Oostenrijkse Mittelberg, maakt zich weinig zorgen. “Afgesloten en ingesneeuwd zijn is heel anders dan veel mensen in Nederland denken. Mittelberg ligt tussen twee bergen en omdat daar nu lawinegevaar is, zijn de wegen naar het dal afgesloten. Daardoor zijn ook de mensen in het veilige deel ingesloten, maar ze kunnen nog wel naar buiten. Het supermarktje is open, net als een paar restaurantjes open en er is zelfs een skilift open.”

Je hoort niemand mopperen, iedereen is hierop ingesteld Hans ter Braak, appartementverhuurder

Zijn huurders hoeven zich geen zorgen te maken. “Mensen huren bij ons van zaterdag tot zaterdag. Het weer wordt nu al beter, ik zie voor het eerst in dagen weer een blauwe lucht. Zaterdag is het hier wel opgeklaard en kunnen de gasten waarschijnlijk gewoon vertrekken.”

Hans en Odette ter Braak uit het Oostenrijkse Mittelberg. © Hans ter Braak

En wat nu als gasten niet weg kunnen? “Wie noodgedwongen langer moet blijven, hoeft niet extra te betalen. En wie het gebied niet binnen kan komen, kan zijn annuleringsverzekering gebruiken.”

Het hele dorp is druk bezig om de sneeuw weg te werken. Vanuit een helikopter wordt munitie afgeschoten om lawines op te wekken en vrachtwagens voeren overtollige sneeuw af naar bergbeken en ravijnen. “Je hoort niemand mopperen, iedereen is hierop ingesteld. En het voordeel van alle sneeuw is dat de rest van het seizoen gewaarborgd is. Er ligt zoveel sneeuw, dat blijft wel liggen tot ergens in april. Het winterseizoen kan niet meer kapot.”