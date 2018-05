Drama in de hedera

In de tuin bloeien de geraniums, de rozen en de rozemarijn. De klimhortensia waaiert uit met witte schermen, in de border wiegen witte en blauwe irissen, op het achterterras praalt de rodondendron roder dan ooit. Dadelijk gaat de boerenjasmijn de bloei overnemen van de zo stijlvolle alliumbollen die langzaam uitdoven.

Bijen zoemen om de bloemtrossen van de braam. De hosta komt op. Zo vol schoten de hedera en de wingerd in de heg dat mijn vrouw ze met de snoeischaar te lijf ging. En ik, ik maai het gras, verwijder paardenstekken uit het gazon.

Schitterende weken.

En toch die schaduw.

En dat trauma.

Oudere lezers zullen zich wellicht nog de dagen herinneren dat in deze kroniek met enige regelmaat over cavia's werd geschreven. De laatste keer dat ze hier figureerden was vijf jaar geleden, op een mooie herfstdag in 2013.

In de krant zelf werd dit jaar nog melding gemaakt van een cavia, maar die lag op het bord van Joke de Wolf, die zo fijnzinnig over kunst schrijft, maar hier op reis was in Peru, het oorsprongsland van de cavia, waar hij tot de menukaart wist door te dringen. Hij smaakt naar smeuïg konijn. Ze zijn er groter dan bij ons, groter dan de cavia die de Spanjaarden importeerden.

Ik bekeek de cavia's in hun hok en zag mijn leven voorbijgaan. Uit niets kon ik afleiden dat het mijne meer voorstelde dan het hunne

Mijn cavia's hadden namen waar ze niet naar luisterden. Billy, Trig, Stan en Ollie. Stan en Ollie waren vrouwtjes en Stan is nog bevallen van een drieling - ze bleek al in de dierenwinkel bezwangerd.

Die jonkies kregen in een adoptiegezin hun namen, Gozer, Gabber en Jens. Daar zullen ze ook niet naar hebben geluisterd. Hoe dan ook, we eten onze cavia's niet, we koesteren ze.