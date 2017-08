Draghi in Jackson Hole: gaat de rente stijgen?

Het decor bestaat uit grillige besneeuwde pieken van de Teton bergketen in Wyoming. In het dal ligt Jackson Hole met meren en kreken, ideaal om te vliegvissen of te kanoën. Jaarlijks treffen hier de centrale bankiers, Nobelprijswinnaars en economen elkaar om informeel de stand van de wereldeconomie te bespreken.

Hier ontmoeten de vrouw van 4,5 biljoen dollar (3,8 biljoen euro) en de man van 2 biljoen euro elkaar vandaag: Fed-voorzitster Janet Yellen en de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi. Voor deze bedragen hebben de centrale bankiers van de VS en de eurozone schulden opgekocht om staten, banken en bedrijven te verlossen van hun dure leningen.

De kick-off voor de eurozone lag in 2014 toen Draghi in Jackson Hole de start van een groot opkoopprogramma van schulden en het verstrekken van goedkope, inmiddels zo goed als gratis, leningen aan banken initieerde. Op deze manier moest de economie in Europa worden aangejaagd. Banken konden zo weer goedkoop geld lenen aan het bedrijfsleven, dat weer kon gaan investeren. Nieuwe banen zouden de werkloosheid in de eurozone bestrijden en de inflatie aanjagen. En nog steeds koopt de ECB voor 60 miljard euro per maand schuldpapier op.

Speculaties Draghi liet zich de afgelopen jaren niet zien in Jackson Hole. Vandaag houdt hij een speech tijdens de lunch over het centrale thema: 'Het streven naar een dynamische wereldeconomie'. Klinkt niet opzienbarend, maar zijn komst leidt tot speculaties dat de president van de ECB op deze plek nu iets zal zeggen over het verder afbouwen en stoppen van het opkoopprogramma. Misschien zelfs over de afwikkeling van de 2 biljoen aan opgekochte leningen op de balans van de ECB. Hoe gaat die verkoop plaatshebben zonder dat de economische groei er weer onder gaat leiden? Wordt Draghi het orakel van Jackson Hole? In Nederland wordt met spanning uitgekeken naar het afbouwen van het huidige ECB-beleid Yellen is misschien meer de aangewezen persoon om te hinten op de afbouw van de 4,5 biljoen dollar aan schuldpapier op de balans van de Amerikaanse centrale bank. De Fed stopte in 2014 al met zijn opkoopprogramma. De economische situatie in de VS is gunstiger dan in de eurozone - met een hogere inflatie, goede economische groei en een werkloosheid die richting de 4 procent gaat - om tot verkoop van obligaties over te gaan. In Nederland en Duitsland, de noordelijke eurolanden, wordt met spanning uitgekeken naar het afbouwen van het huidige ECB-beleid dat voor extreem lage rentes zorgt. Goed voor de zuidelijke eurolanden die nu tegen lage rentes kunnen lenen. De consequenties voor Nederland zijn weinig rendement op spaargeld en pensioenen die zwaar onder druk staan. Hoewel huizenbezitters de laatste jaren fors hebben geprofiteerd van de lagere hypotheekrente. Realistischer is dat Draghi met zijn ECB pas in de herfst met mededelingen komt en niet nu. Dan blijft Jackson Hole een prachtig fotomoment met veertig centrale bankiers die het glas heffen met een wonderschone ruige Amerikaanse natuur als decor. Lees ook: Zakkende inflatie is slecht nieuws voor Draghi

