Draait Wiebes dan toch de gaskraan verder dicht?

Het is zo'n dag waarop er ineens vaart lijkt te komen in het slepende gasdossier. Intussen trekt de Kamer enthousiast ten strijde in de vorige oorlog.



GESPREK VAN DE DAG

Wiebes wil de gaskraan dicht



Eerst zien dan geloven, zal de reactie in Groningen zijn, maar minister Wiebes wekt vandaag toch de indruk dat het hem menens was toen hij onlangs beloofde zich tot het uiterste in te spannen om de gaswinning verder omlaag te brengen.



Bedrijven die voor hun energievoorziening in hoge mate afhankelijk zijn van het Groningse gas moeten binnen vijf jaar omschakelen naar alternatieven, schrijft de bewindsman in een brief aan de ondernemers om wie het gaat.



Sinds de aardbeving van begin januari staat het kabinet onder verhoogde politieke en maatschappelijke druk om de gaswinning in Groningen op korte termijn verder omlaag te brengen en daarmee het aardbevingsrisico in te dammen. Het kabinet benadrukt voortdurend dat het mislopen van de Groningse gasinkomsten geen rol speelt, maar de leveringszekerheid wel: veel bedrijven en miljoenen huishoudens kunnen op korte termijn niet worden verwarmd zonder het Groningse gas.



Wiebes richt zich nu in eerste instantie op de grootverbruikers in het bedrijfsleven. De omschakeling op alternatieven is 'onontkoombaar', schrijft hij. Al denken die bedrijven daar zelf anders over. Zij voelen zich overvallen en geïntimideerd.

Minister Wiebes, vorige week in debat met de Kamer over de gaswinning. © anp

VONNIS VAN DE DAG

De NAM moet betalen



Goed nieuws voor de gedupeerde Groningers kwam intussen uit het gerechtshof in Leeuwarden. Dat oordeelde dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij de waardedaling van Groningse huizen meteen moet compenseren. En dus niet pas bij de verkoop, als die waardedaling zich daadwerkelijk doet voelen.



De rechtszaak wordt namens zo'n 3.500 gedupeerden gevoerd door de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG). Volgens de stichting zijn zo'n 100 duizend huizen in Groningen bij elkaar een miljard euro minder waard geworden door de aardbevingen in de provincie. Het getroffen gebied is minder aantrekkelijk geworden om te gaan wonen, wat gevolgen heeft voor de waarde van het onroerend goed. Ook woningcorporaties hebben zich aangesloten bij de claim.



De uitspraak betekent nog niet dat het geld deze week zal worden overgemaakt, wel dat de kans groter is dat dit op termijn gaat gebeuren. De blijdschap in de Kamer is minstens zo groot als in Groningen zelf. 'Groningers winnen van de NAM!', twitterde het Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP). PvdA'er Henk Nijboer spreekt van een 'enorme overwinning' en het PVV-Kamerlid Alexander Kops vindt dat 'het enige wat de NAM moet doen is betalen!'. Dat meent ook de ChristenUnie: 'Diréct compenseren', aldus Carla Dik-Faber.

De fakkeloptocht tegen de gaswinning, afgelopen vrijdag in het centrum van Groningen. © ANP

LAATSTE WAARSCHUWING

Schouten tegen de fraudeurs



Zo is minister Wiebes met voorsprong de drukste minister geworden in de eerste drie maanden van Rutte III, maar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ook haar handen vol.



Vooral dankzij de problemen die haar inmiddels omgeven. Eerst de grootschalige fraude met mest, daarna de Europese klap voor de pulsvisserij en nu weer de melkveeboeren die sjoemelen met de registratie van hun dieren en zo de fosfaatnormen oprekken.



Frauderende bedrijven zijn inmiddels geblokkeerd en Schouten waarschuwt hun collega's dat zij 'hard zal optreden' tegen fraude. En dan moet de afwikkeling van de Fipronil-affaire komend voorjaar nog beginnen.



Het is al nauwelijks meer denkbaar dat we de afgelopen jaren géén speciale minister van Landbouw hadden.

Minister Schouten. © ANP

DE VORIGE OORLOG

Ten Broeke versus de piraten



Al in 2006 toen Han ten Broeke (VVD) als jongmaatje in de Tweede Kamer kwam, was privébeveiliging van koopvaardijschepen tegen piraterij al een slepende kwestie. Men wilde er niet aan: marine en mariniers moeten bescherming bieden, vonden kabinet en Kamer. Plechtig: de zwaardmacht berust bij de overheid.



We zijn twaalf jaar verder. En vandaag is het zover: De Kamer debatteert dan toch eindelijk over een initiatiefwet van Ten Broeke en Martijn van Helvert (CDA) om - net als andere Europese zeevarende naties - privébeveiligers toe te staan. Ten Broeke glorieert en zijn partij wil het weten ook.



Maar waarom eigenlijk? Verslaggever Ariejan Korteweg: 'Voor de kust van Somalië is vorig jaar één schip gekaapt. Zeerovers vinden het al jaren te gevaarlijk met al die marineschepen in de buurt. Ze zijn weer vissen gaan vangen, of komen op krachten in een Nederlandse cel. In geen twintig jaar stond de internationale piraterij op een zo laag pitje.'



Er wordt soms gemopperd over de stroperigheid van onze parlementaire democratie, maar ondoordacht ten strijde trekken zal ons in elk geval niet snel overkomen.

Han ten Broeke. © anp