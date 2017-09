Dordrecht: origineel en nog heerlijk rustig

Waar is iedereen, vraag ik me af als ik over de Leuvebrug het oude hart van Dordrecht binnenloop. Prachtige zonnige dag, prachtige Hollandse stad en nauwelijks een mens te zien. En zo onterecht, want Dordrecht kan zich in schoonheid makkelijk meten met steden als Haarlem, Leiden of Delft. Ach, het is wel prettig ook om in alle rust te kunnen genieten van de statige panden langs de Wolwevershaven, de pakhuizen aan de Wijnhaven en het ‘rivierenkruispunt’ - de enorme watervlakte waar de Beneden Merwede, Oude Maas, Noord en Wantij samenkomen. Vanaf de terrasjes op het Groothoofd heb je een fenomenaal uitzicht - hier komen jaarlijks 150.000 schepen langs, lees ik op een informatiebord. Maar ook op het water is het vandaag rustig.

Er zijn letterlijk tientallen handeltjes in brocante, vintage en antiek- of gewoon tweedehands spullen

Het komt vast door de afwezigheid van massatoerisme dat het aanbod in de winkelstraten zo origineel is. Er zijn letterlijk tientallen handeltjes in brocante, vintage en antiek - of gewoon tweedehands spullen. Vlakbij het Groothoofd zit Pandorus (Boomstraat 17), twee verdiepingen volgestouwd met de meest uiteenlopende oude spullen. Je kunt er nauwelijks tussen de stellingen doorlopen. In de Voorstraat zitten veel zaakjes, waarvan JouWinkel op nummer 238 de grootste en de toegankelijkste is. Je vindt er alles, van poppetjes uit de Albert Heijn spaaracties tot serieus antiek. Ook speciaalzaken waar je gloednieuwe spullen kunt kopen zijn hier nog niet verdrongen door grote ketens. Wat later ontdek ik dat die allemaal bij elkaar zitten in een modern winkelcentrum aan de zuidkant van het centrum - dat kun je dus lekker overslaan. Hou je van kunst, loop dan even binnen bij SBK Dordrecht, de kunstuitleen die gevestigd is in een opvallend Jugendstilpand met een sierlijke glazen gevel en een glazen dak. Het werd in 1902 gebouwd door een vooruitstrevende beddenverkoper (Voorstraat 180).

Mooiste Nederland © Harmen van Dijk

Nu weet ik waarom we de koning van Hispanje altijd hebben geëerd

Een stukje historie Voor mij is dit een eerste kennismaking met Dordrecht. Gek eigenlijk, want voor de Nederlandse geschiedenis is dit een heel belangrijke stad. Op 23 juli 1572 werd hier een soort onafhankelijkheidsverklaring getekend, in het Augustijnerklooster dat nog steeds overeind staat. In de Verenigde Staten of Frankrijk zou iedereen zo’n datum kunnen opdreunen en de historische locatie zou worden platgelopen. Wij zijn wars van alles wat als nationalisme kan worden uitgelegd en zodoende is deze gebeurtenis waarschijnlijk voor weinig mensen parate kennis. En dat is in dit geval jammer, want de idealen die toen werden vastgelegd zijn alles behalve eng en bovendien heel actueel. ‘In dit gebouw werd de basis gelegd voor een onafhankelijk land waar je vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent’, staat op het toegangskaartje van het klooster, dat nu Hof van Nederland heet en een museum is. Hier kwamen destijds, op aandringen van Willem van Oranje, vertegenwoordigers van de adel en de steden bij elkaar in de eerste vrije statenvergadering en besloten ze de strijd aan te binden met de Spaanse heersers die hier met harde hand regeerden. In een film, die behendig heden en verleden verbindt, wordt dit door acteurs Victor Löw en Anniek Pheifer verbeeld. Zulke nagespeelde geschiedenis kan soms tenenkrommend volkstoneel opleveren, maar hier is het echt heel aardig gedaan. En je komt erachter wat dat eigenaardige zinnetje in ons volkslied - ‘de ko-ho-ho-ning van Hispanje heb ik altijd geëerd’ - eigenlijk betekent. hmnl 9/9 tijd, dordrecht grote kerk © Harmen van Dijk

Monumenten Dordrecht afficheert zich als ‘de oudste stad van Holland’ en hoewel zo’n claim natuurlijk altijd betwist wordt, kun je gerust stellen dat het een paradijs is voor geschiedenisliefhebbers. Misschien wel het oudste woonhuis van ons land is te vinden in de Wijnstraat (’t Zeepaert op nr 113), één van 1600 monumenten van de stad. Een must see is ook de Grote kerk, een bouwkundig wonder, zo midden tussen al dat water op een zompige ondergrond een immense gotische kerk met forse toren - die inderdaad een tikkeltje scheef staat. Ook van binnen is de kerk indrukwekkend mooi. Mensen die bovenmatig geïnteresseerd zijn in protestantse haarkloverij kunnen hun hart ophalen aan een expositie over de woordenstrijd van de remonstranten en de contra-remonstranten. Van november 1618 tot mei 1619 confereerden deze groepen in Dordrecht over de ware leer. De scherpslijpers wonnen helaas. Je kunt het je nu nauwelijks voorstellen, maar de synode, waar ook buitenlandse delegaties aan deelnamen, was destijds een ware toeristische attractie. Je vindt makkelijk een tafeltje op het Scheffersplein of de Visbrug. Want het is er ouderwets rustig Blijft de vraag waarom Dordrecht vandaag de dag zo’n blinde vlek is op de kaart van dagjesmensen. Het Dordrechts museum moet je alleen al bezoeken vanwege de prachtige tuin, waar je onder de imposante bomen kunt neerploffen op het terras. En anders vind je makkelijk een tafeltje op het Scheffersplein of de Visbrug. Want het is er ouderwets rustig. Wikkelhuis © Yvonne Witte Mooiste Nederland Harmen © Fiction FactoryFoto

Tiny houses in de Biesbosch Tiny houses staan volop in de belangstelling: miniwoningen waar alles op, aan en in zit wat je nodig hebt. Een van de mooiste voorbeelden is het Wikkelhouse, bedacht door René Snel. Het is gemaakt, geloof het of niet, van golfkarton. Snel ontwierp een grote mal in de vorm van een huis met puntdak, waaromheen 24 lagen karton worden gewikkeld en verlijmd. Zo maakt hij segmenten van ruim een meter diep, die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Natuurlijk zit aan de buiten- en binnenkant een waterdichte afwerklaag om het karton te beschermen. Met vier segmenten heb je al een huisje, maar je kunt er zoveel koppelen als je wilt. De voor- en achtergevel zijn van glas. Wie eens wil ervaren hoe comfortabel zo’n minihuisje is (ik wilde wel!) kan terecht bij Stayokay Dordrecht. Die is gelegen op het randje van natuurgebied de Biesbosch. In de ruige tuin, aan het water, staan daar twee wikkelhuisjes waarin je kunt dromen van een simpeler leven zonder balast. Wil je het nog avontuurlijker? Bij Stayokay kan ook de sleutel worden opgehaald van de Ecolodge, een drijvende hotelkamer (met uitkijktorentje), die 2 kilometer verderop in het water ligt. Met de kano (bij de prijs inbegrepen) peddel je zo de kreken van de Biesbosch in.

