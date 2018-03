Dopingspook fietst ook in de Tirreno met Froome mee

De Tirreno-Adriatico mag dan als opwarmer gelden voor de eerste voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo volgende week zaterdag, met zeven etappes trekt de koers steeds vaker de aandacht van klassementsrenners. De rittenwedstrijd tussen de twee zeeën die Italië ingeklemd houden, wordt door de Froomes en Dumoulins van deze wereld als een uitgelezen voorbereiding gezien op de grote ronden.

Niet voor niets zijn andere kanshebbers als Quintana, Aru, Bardet en Nibali neergestreken aan de Tyrreense kust. Zoveel mogelijkheden om hun vorm te toetsen richting zomermaanden krijgen de klassementsrenners namelijk ook weer niet.

Met twee tijdritten - een individuele van 10 kilometer en een van 21 kilometer voor ploegen - en drie berg- en heuveletappes is de Tirreno-Adriatico een afgeslankte versie van de Giro d'Italia of de Tour de France.

Dumoulin meldde gisteren overigens dat hij zich niet helemaal fit voelt. Hij bekijkt het van dag tot dag, liet hij weten op een persconferentie.

Dumoulin en Froome staan vandaag in de badplaats Lido di Camaiore voor het eerst dit prille seizoen naast elkaar aan de startstreep. Sunweb zet in op een podiumplaats voor kopman Dumoulin, die daarbij ondersteuning krijgt van zijn landgenoot Wilco Kelderman. Froome kan deze week rekenen op de diensten van Geraint Thomas en ex-wereldkampioen Michal Kwiatkowski.

Maar wellicht blijft het in 2018 bij deze ene keer dat beide smaakmakers van vorig jaar de degens met elkaar kruisen. De kans dat Froome tegen de zomer thuiszit vanwege een dopingsanctie is niet onrealistisch. De Giro en Tour, zijn hoofddoelen voor 2018, zouden daarmee in rook opgaan.

Als blijkt dat er sprake is van opzet, dan hangt Froome

De 32-jarige Engelsman is zoals bekend verwikkeld in een juridisch steekspel over zijn positieve dopingtest in de Ronde van Spanje vorig jaar september. In zijn urine werd het astmamedicijn salbutamol aangetroffen. Als blijkt dat er sprake is van opzet dan hangt Froome. Ergo: zijn uitslagen worden daarmee kattebakvulling.

Froome heeft nauwelijks gereageerd op zijn positieve plas. Nog minder op de druk om zich gedurende de afwikkeling van zijn zaak niet meer te koersen. Renners alsmede de voorzitter van de internationale wielerfederatie UCI, David Lappartient, riepen de Brit op om de eer aan zichzelf te houden en het aangezicht van het wielrennen niet verder te schaden.

Stram Dumoulin liet zich onlangs geërgerd uit over de stramme houding van Froome. "Ik denk dat alle renners het erover eens zijn dat het niet goed is voor het wielrennen dat deze zaak wordt aangehouden en dat er nog steeds geen oplossing is. Hij mag nu meedoen aan wedstrijden. Daar maakt hij gebruik van, maar dat had hij ook niet kunnen doen. Het is zijn besluit." De Giro-organisatie die ook de Tirreno-Adriatico uitbaat zit met de affaire en de mogelijke consequenties in haar maag. Directeur Mauro Vegni schetste het dilemma als volgt: "Als Froome uiteindelijk geschorst wordt en uit de uitslag wordt geschrapt, blijft hij voor mij de winnaar. Ik weiger nog een keer een Contador-scenario waarbij wij de roze trui een jaar later aan een ander moesten geven." Tourbaas Christian Prudhomme riep de UCI al eerder op zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen rondom viervoudig Ronde-winnaar Froome. Froomes positieve test kan niet los worden gezien van de vernietigende conclusies in het Engelse parlementaire onderzoek maandag naar zijn ploeg Team Sky. Daarin vegen de onderzoekers de vloer aan met de medische ethiek bij de Britse ploeg. Sky zou de grenzen van het toelaatbare bewust hebben opgezocht en daarbij op grote schaal misbruik hebben gemaakt van medische attesten.