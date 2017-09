Dopingarts Van Moorsel hield verdorven systeem in stand

Waarom kiest de oud-wielerarts Peter Janssen (75) nu pas voor openheid van zaken? Lees verder na de advertentie Janssen, die veel renners van ploegen als PDM, Vacansoleil en Skil begeleidde, zegt in het interview met de Volkskrant dat "er openlijk over gepraat moet worden. Anders gaat het dopinggebruik gewoon zo door en verandert er nooit iets. Het systeem moet op de schop." Janssen was jarenlang als arts behulpzaam bij het verstrekken van doping aan renners als Van Moorsel, Gert-Jan Theunisse en Steven Rooks. Janssen hield er als arts van om de grenzen op te zoeken, zegt hij zelf. Vooral deze drijfveer verblindde tijdens zijn loopbaan als wielerarts zijn beoordelingsvermogen. Nu hij met pensioen is, doet Janssen een poging in het reine te komen met zijn verleden. Dat is ruiterlijk laat kun je stellen. Nu hij met pensioen is, doet Janssen een poging in het reine te komen met zijn verleden. Dat is ruiterlijk laat kun je stellen

Hoe kun je je als sporter tegen dergelijke beschuldigingen verweren? Om heel kort te zijn: niet. Van Moorsel, Theunisse en Rooks ontkenden weliswaar de aantijgingen van Janssen maar daarmee is deze affaire niet afgedaan. Sporters hebben nu eenmaal de schijn tegen. Theunisse is de enige die daadwerkelijk op doping is betrapt maar heeft ook dat altijd met klem ontkent. Anderzijds moet gezegd dat voor Janssens beschuldigingen eenvoudigweg de bewijzen ontbreken. Zijn aantekeningen zijn de enige – flinterdunne – gegevens, als je die als zodanig al mag bestempelen. Rooks en Van Moorsel testten tijdens hun loopbaan niet een keer positief. Nu zegt ook dit bitter weinig aangezien bijvoorbeeld Lance Armstrong tientallen keren is getest maar nooit officieel is betrapt.

Wat zijn de gevolgen voor Van Moorsel? De Nederlandse Dopingautoriteit liet weten dat een eventuele zaak tegen Van Moorsel ondertussen verjaard is. Daarmee lijkt de renster er schadevrij vanaf te komen. De repercussies liggen mogelijk echter op een ander terrein. Van Moorsel wordt gezien al een van Nederlands beste sporters. Zes keer sportvrouw van het jaar, meervoudig Olympisch kampioen: haar naam is onlosmakelijk verbonden met de nationale sportcanon. De vraag is in hoeverre de beschuldiging afstraalt op haar huidige werk. De 47-jarige oud-renster begeleidt tegenwoordig mensen met een eetstoornis. Daarbij draait het vooral om vertrouwen. En dan is er Van Moorsels partner Michael Zijlaard die haar destijds zou hebben begeleid met haar dopinggebruik. Zijlaard runt het pro-continentale Roompot-Nederlandse Loterij, een gerenommeerde wieleropleidingsploeg. De missie van de ploeg is onder meer jonge renners een schone toekomst voorhouden.

Wat zegt dit over de verantwoordelijkheden van een ploegarts? Janssen laat zich in het interview niet uit over de morele en ethische kanten van zijn rol als teamdokter. Hij faciliteert slechts, laat hij meermaals doorschemeren. Aan zijn eed als dokter heeft hij overduidelijk geen boodschap. Janssen introduceert eind jaren '80 na een artikel in een medisch tijdschrift bloeddoping bij de Nederlandse succesformatie PDM. Hij geniet op zijn stoeltje op de camping als hij hoort dat Rooks en Theunisse in de Tour de France de concurrentie aan gort rijden. Hij krijgt pas reserves als gaandeweg de controles en pakkans toenemen. Janssen stopt in 2009. "Ik heb er lang over nagedacht en ik zie het niet als schending van mijn beroepsgeheim. Het gaat hier niet om patiënten, maar om gezonde sporters die hun prestaties willen verbeteren." Dat Janssen jarenlang niet alleen onderdeel uitmaakte van een verdorven systeem maar het ook willens en wetens in stand hield, is misschien wel het meest stuitende van alle onthullingen. Lees ook: Wielerkoningin Leontien van Moorsel beschuldigd van epo-gebruik.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.