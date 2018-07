Doorstart voor WakaWaka

Ook de Stichting Flowfund (van filantroop Fred Matser) en investeerder Michiel van Deursen steken geld in het bedrijf. Volgens Groen, in 2015 nog de nummer 1 in de Duurzame 100 van Trouw, is er nu sprake van een 'bijzondere samenwerking waar hele mooie dingen uit kunnen komen'. Vanuit de nieuwe onderneming kunnen de deelnemers van crowdfundingsacties ook worden terugbetaald, kondigt Groen aan.

Albert-Jan Post, eigenaar van TSM noemt WakaWaka 'een prachtige case voor de opleidingen van TSM'. WakaWaka kan een mooie plaats innemen in het opleidingsprogramma van TSM, gezien de impact van de gele lampjes, meent hij.

Hoeveel geld met de doorstart is gemoeid, is niet bekend gemaakt.

