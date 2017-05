Doorbraak voor Nederlands kind met buitenlandse moeder

De rechten van kinderen geven de doorslag, hun belang staat voorop, zegt het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het kan volgens het hof niet zo zijn dat een Nederlands kind gedwongen wordt om met de ouder mee te reizen naar een land buiten de EU.

Baanbrekend

Defence for Children noemt het een baanbrekende uitspraak. Nederlandse kinderen leven soms jaren in armoede, omdat de moeder geen verblijfsvergunning heeft. De kinderrechtenorganisatie kwam absurde zaken tegen bij haar helpdesk, zegt jurist Martine Goeman: "Zoals een buitenlandse moeder die het gezag moest overdragen aan een Nederlandse vader, terwijl die niets met het kind te maken wilde hebben".

Een revolutie, zegt ook juriste Carla van Os, die aan de Rijksuniversiteit Groningen werkt aan een proefschrift over de belangen van het kind in vreemdelingenprocedures. "In het familierecht is het vanzelfsprekend dat het belang van het kind voorop staat, maar in het vreemdelingenrecht weegt het belang van de staat doorgaans zwaarder."

Het is volgens haar bijzonder dat het hof expliciet noemt welke belangen van het kind de overheid moet meewegen bij aanvragen voor bijstand of verblijfsvergunning. Niet alleen de leeftijd van het kind, ook zijn lichamelijke en emotionele ontwikkeling en hoe hecht de relatie is met béide ouders. Ook de risico's voor het kind als het van de buitenlandse ouder gescheiden wordt.

Het is niet bekend hoeveel ouders baat hebben bij deze uitspraak. Volgens advocaat Pim Fischer, die een moeder vertegenwoordigt, is tijdens de rechtszaak een getal van 96 genoemd. Het ministerie van justitie wil dat niet bevestigen. Justitie geeft aan dat het de uitspraak eerst goed moet bestuderen. Acht vrouwen hebben in verschillende gemeenten bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van hun aanvragen voor een bijstandsuitkering en kinderbijslag.