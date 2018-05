Door schaarste aan technici schiet hun loon omhoog

Installatiemonteurs, lassers en loodgieters verdienen tot wel vierhonderd euro per maand meer dan in voorgaande jaren. Bedrijven hebben een nijpend tekort aan technisch personeel en bieden tegen elkaar op met hoge salarissen. Wervingsbureaus proberen ondertussen personeel weg te kapen.

Lees verder na de advertentie

Dit blijkt uit een rondgang van Trouw onder technische bedrijven, recruitmentbureaus, headhunters en detacheerders. Vacatures voor mbo-functies in de techniek staan soms een jaar of langer open als gevolg van het personeelstekort.

Bedrijven staan onder grote druk opdrachten op tijd af te ronden. Nogal eens staan er boetes op uitloop.

Een starter met een diploma mbo-4 in elektro- of installatietechniek verdiende in 2013 zo’n 1800 tot 2000 euro bruto per maand. Inmiddels gaat deze functie er volgens werkgevers uit voor 2300 tot 2600 euro bruto per maand, een stijging van ongeveer dertig procent. Dit loopt alleen maar verder op, waarschuwen werkgevers.

© ANP Photo Xtra

Tijdsdruk Volgens recruitmentmanager Alvaro van der Valk van technisch uitzendbureau Connect kreeg een jonge starter onlangs al 2900 euro bruto per maand aangeboden. Hij had een mbo-opleiding afgerond in de mechatronica, een combinatie van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en meet- en regeltechniek. “Hoe groter de noodzaak, hoe meer de opdrachtgever biedt”, aldus Van der Valk. Bedrijven staan onder grote druk opdrachten op tijd af te ronden. Nogal eens staan er boetes op uitloop. Bouwprojecten zijn er in overvloed door de aantrekkende economie en de duurzaamheidsagenda van het kabinet. Die agenda wil dat er 75.000 energieneutrale huizen per jaar bij komen. Om deze ambitie te realiseren zijn tot 2025 120.000 extra technici nodig. Mbo-opleidingen techniek hebben grote moeite om nieuwe leerlingen te werven. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het hogere loon problematisch. Grote werkgevers behouden technisch personeel nu nog met doorgroeimogelijkheden, loonopslag en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een auto van de zaak, zegt directeur ­Lieve Declercq van Spie, een van de grootste drie technische dienstverleners van Nederland. Maar ook grote bedrijven moeten ‘meer uit de kast halen’ om mensen te werven. Recruiters maken de markt volledig kapot Doekle Terpstra, voorzitter van branchevereniging Uneto-VNI Kleinere bedrijven hebben die doorgroeimogelijkheden niet, zegt directeur Frans Zegwaart van Maas Warmtetechniek. Zij zijn aangewezen op de uitzend- en detacheringsbranche en betalen veel meer salaris dan voorheen om een installateur of monteur aan het werk te krijgen.

Schaarste Die bemiddelingsbureau’s reageren op de schaarste ook nog eens met hogere bemiddelingskosten, zegt Van der Valk van Connect. Wervingskosten per geleverde lood­gieter lopen volgens hem op tot 10.000 euro. “Opdrachtgevers zijn niet gewend om zo veel voor een vakman te betalen. Maar ze moeten wel met de markt meegaan.” Dit gaat de verkeerde kant op, zegt voorzitter van branchevereniging Uneto-VNI, Doekle Terpstra. Door schaarste is het uurtarief van een technisch opgeleide vmbo’er binnenkort hoger dan dat van een hbo’er in de financiële sector, verwacht hij. “Recruiters maken de markt volledig kapot. We moeten collectief nadenken over de vraag hoe we dit gaan oplossen.” Het is voor het eerst dat de lonen in de techniek duidelijk zo hard stijgen. Al langer is er een grote vraag naar technici, maar die vraag leek zich volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek niet te vertalen in hogere salarissen op de arbeidsmarkt. Volgens werkgeversvereniging AWVN stegen de cao’s waar veel technici onder vallen in maart met 3 procent. Dat de lonen in de praktijk veel hoger liggen, vermoedde woordvoerder Jannes van der Velde al wel. “Werkgevers die moeilijk ­vacatures kunnen invullen, worden creatief.”

Lees ook:

Cowboys kapen technische vaklui bij bedrijven vandaan Werkgevers halen alles uit de kast om technische vacatures te vullen. Zo scholen ze zelfs mensen uit de zorg om. Concurrerende uitzendbureaus overbieden elkaar met honderden euro’s om personeel te lokken.