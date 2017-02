Door ouderen is het steeds drukker op de wegen

“De ouderen van nu hebben vaker een rijbewijs dan vroeger, met name vrouwen”, schrijft het CBS. “Ze zijn welvarender, mobieler, worden ouder en wonen langer zelfstandig.” Die ontwikkeling blijft de komende jaren doorgaan. De ouderen van de toekomst zullen zich vaker, langer en verder verplaatsen dan eerdere generaties 65-plussers, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving.

Dat heeft ook gevolgen voor de kleuren op de weg. Het wordt steeds grijzer. 41 procent van de 65-plussers kiest een grijze auto, en dan het liefst een Renault Megane Scenic, Toyota Yaris, Volkswagen Polo of Opel Agila.

Doordat ouderen langer autorijden en de bevolking nog altijd licht groeit, neemt ook het autobezit toe. Begin 2016 telde het CBS 7,2 miljoen personenauto’s, 900.000 meer dan tien jaar geleden.

Wat ook meespeelt zijn de financiën. Jongeren hebben minder geld, of in elk geval minder zekerheid over hun inkomen. Daarnaast wonen zij vaker in de stad waar het openbaar vervoer of de fiets een goed alternatief is voor het vastlopende verkeer.

Toch is er een groep waar het autobezit afneemt: de jongeren, ook wel ‘de autoluwe generatie’ genoemd. Dat is een trend die al jaren zichtbaar is. De twintiger van nu settelen zich op latere leeftijd dan tien jaar geleden, concludeert het CBS. “Deze ‘flexgeneratie’ volgt langer onderwijs en heeft op latere leeftijd een vaste baan en een vaste relatie. Een huis kopen en het krijgen van kinderen, ‘het ultieme settelen’, lijkt meer iets voor de dertigers dan de twintigers.”

Haarlem loopt vast

Daar weten ze in Haarlem over mee te praten. Om nu te zeggen dat het Parijse toestanden zijn op de weg in Haarlem, dat niet, maar de hoofdstad van Noord-Holland staat wel op nummer één in de lijst van Nederlandse steden met de meeste filevertragingen.

Vergeleken met steden als Mexico-stad valt het leed in Nederland nog te overzien

Die lijst is afkomstig van de fabrikant van navigatiekastjes, TomTom. In haar ‘traffic index’ houdt het bedrijf precies bij wie waar vaststaat, en dat wereldwijd. De inwoners van Mexico-stad staan het langste stil: bijna een uur per dag. Ook in het Thaise Bangkok en Indonesische Jakarta kruipt het verkeer voorbij.

Vergeleken met die steden valt het leed in Nederland nog te overzien. De Haarlemmer staat elke dag 26 minuten vast, wat per jaar oploopt tot 100 uur. Jarenlang voerde Den Haag de ranglijst aan. Zij staan ditmaal op nummer twee, terwijl het verkeersleed bij de Hagenaars toch iets toenam. Dat geldt ook voor Leiden, de nummer drie op de lijst. Van de grote steden loopt het verkeer in Utrecht het beste door. Zij staan op de twaalfde plaats, een plek achter Rotterdam.