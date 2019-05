Door ‘Ibiza-gate’ scoren de Vengaboys uit het niets weer een hit in Oostenrijk

Het overkomt de Vengaboys. De Nederlandse band, opgericht door DJ’s Wessel van Diepen en Dennis van den Driesschen in 1997, leverde menig partyklassieker in de jaren negentig, waarvan ‘We’re going to Ibiza!’, een vrolijk, zomers nummer over de blauwe luchten en volle dansvloeren van Ibiza, misschien wel de bekendste is. Hun lofzang aan Ibiza verscheen in 1999, en bezorgde de Vengaboys dat jaar een hit in zowel Nederland als Engeland.

Twintig jaar later is ook Oostenrijk aan dat lijstje toegevoegd, met dank aan Heinz-Christian Strache, de vicepremier en leider van de rechts-populistische partij FPÖ. Onlangs dook een video uit 2017 op waarin te zien is hoe Strache ingaat op aanbiedingen van een Russische investeerder om zijn partij aan de verkiezingswinst te helpen. De video was geschoten op, u raadt het al, Ibiza, en zo was ‘Ibiza-gate’ geboren. Het filmpje kostte zowel Strache als kanselier Sebastian Kurz, die met zijn conservatieve ÖVP in een coalitie zat met de FPÖ van Strache, de kop. In september mogen de Oostenrijkers opnieuw naar de stembus.

Politiek tintje De Duitse komiek Jan Böhmermann, die in het verleden de Turkse president Erdogan al eens op de hak nam, plaatste na het uitkomen van het corruptieschandaal als grap op twitter een video van ‘We’re Going To Ibiza’!. Dat werd daarop opgepikt door honderdduizenden tegenstanders van de gevallen regering in Oostenrijk, die het nu gebruiken als satirisch protestlied tegen het rechts-populisme. De Vengaboys bestormen daarop opnieuw de hitlijsten in het Alpenland en ontvangen aanvraag na aanvraag voor optredens. Helaas voor veel Oostenrijkers toert de band nog steeds rond door Europa, en zijn de meeste data tot op heden al gevuld. Maar een aanbod om afgelopen donderdag op te treden tijdens een demonstratie in Wenen konden de Vengaboys niet voorbij laten gaan. Te midden van duizenden anti-overheidsdemonstranten brachten zij ‘Were going to Ibiza!’ vanaf het dak van hun toerbus ten gehore. Zo heeft het onbezorgde liedje over feesten op Ibiza toch een behoorlijk politiek tintje gekregen.

Kanselier Kurz is weggestuurd, maar ze zijn nog niet van hem af in Oostenrijk Een dag nadat zijn conservatieve partij ÖVP bij de Europese verkiezingen een klinkende overwinning had geboekt, nam het Oostenrijkse parlement een motie aan tegen kanselier Sebastian Kurz en zijn regering. Kurz is daarmee de kortst regerende Oostenrijkse kanselier sinds de Tweede Wereldoorlog.