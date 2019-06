Door een ‘ongeëvenaarde’ storing zat heel Argentinië vandaag zonder stroom

In Argentinië moesten burgers bij het licht van hun mobiele telefoons stemmen in lokale verkiezingen. President Mauricio Macri kreeg kritiek omdat hij geen duidelijkheid kon geven over de oorzaak van de stroomstoring. Volgens hem heeft de helft van de Argentijnse huishoudens inmiddels weer stroom. Hij noemde de storing ‘ongeëvenaard’ en zei onderzoek te gaan doen naar de oorzaak.

In de vroege ochtend viel de stroom uit in heel Argentinië, behalve in de dun bevolkte provincie Vuurland in het uiterste zuiden. Grote gebieden in Uruguay en een deel van Paraguay zaten kort daarna ook zonder elektriciteit. De storing lijkt ontstaan in een verbindingsstation aan de Argentijnse kust, maar de energiemaatschappijen konden geen directe oorzaak vinden. Het Argentijnse energiebedrijf Edesur noemde de storing ‘uitzonderlijk’.

In de hoofdstad Buenos Aires kwam het openbaar vervoer grotendeels stil te liggen. De watervoorziening deed het ook niet meer, net als de telefoon- en internetverbindingen. Verkeerslichten waren uitgevallen, wat zelfs op een rustige zondag op veel plaatsen voor chaos zorgde. Bij de enkele benzinepomp die nog functioneerde, stonden lange rijen auto’s.

In verschillende Argentijnse provincies moesten lokale verkiezingen worden stilgelegd. Op andere plaatsen brachten kiezers wel hun stem uit, bij het licht van hun telefoon. Later dit jaar zijn er presidentsverkiezingen. De peronistische kandidaat Alberto Fernandez zei dat president Macri nu moet uitleggen ‘waarom de Argentijnen lijden’.

Copa America Inwoners van de getroffen gebieden melden aan internationale persbureaus dat het nog een geluk is dat de stroom op zondag uitviel. Op een doordeweekse dag zou de chaos, zeker in het verkeer, veel groter zijn. Maar nu zaten de mensen wel op vaderdag in het donker en dat nog wel terwijl er belangrijke voetbalwedstrijden gespeeld werden in de Copa America, het landentoernooi van Zuid-Amerika. Zowel Argentinië als Paraguay kwam zondag in actie. Het Argentijnse elektriciteitsnet is notoir slecht onderhouden. Verdeelstations en kabels zijn lange tijd niet vervangen. De energiebedrijven hebben daar weinig geld voor, ook omdat de tarieven al jaren niet zijn verhoogd. Investeringen blijven ook uit omdat het land in een ernstige economische crisis verkeert. Pogingen de stroomvoorziening te herstellen waren in de loop van de dag succesvol in delen van het getroffen gebied. Het nationale energie-agentschap liet in de loop van de middag weten dat 5000 megawatt aan elektriciteit weer beschikbaar was, eenderde van de benodigde hoeveelheid. Volgens president Macri had de helft van de huishoudens aan het eind van de dag weer stroom. In Uruguay meldde stroombedrijf UTE dat de voorzieningen in hoofdstad Montevideo deels hersteld waren.

